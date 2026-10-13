青春映画『進行曲 マーチングボーイズ』の主要キャストから日本独占メッセージ動画が到着

1990年代の台湾を舞台に、名門男子校マーチングバンド部の再起をかけて心を一つに部活動に励む高校生男子の青春を実話をもとに描く台湾映画『進行曲 マーチングボーイズ』（2026年10月23日公開 配給：メイジャー）の主要キャストから日本独占メッセージ動画が到着した。

『進行曲 マーチングボーイズ』は、1990年代の台湾を舞台に、名門男子校マーチングバンド部の再起をかけて心を一つに部活動に励む高校生男子の姿を、実話をもとに描く青春映画。エモーショナルな1990年代の空気と、どこかノスタルジックな台湾の風景、そして男子高校生たちが奏でるマーチングバンドのパワフルな音色とパフォーマンスが、心に深く響く感動作に仕上がっている。

監督は、映画『角頭-彷徨人』（2021）、ドラマ「We Best Love 永遠の1位/2位の反撃」（2021）で知られる台湾映画界のヒットメイカー、ジャン・ルイジー（姜瑞智）。主演のジャン・ハオをムー・セン（牧森）が演じ、台湾のアカデミー賞と呼ばれる台湾金馬奨で新人俳優賞にノミネートされた。

今回、主人公のジャン・ハオを演じたムー・セン（牧森）、天才肌の同級生リウ・ジーチュワンを演じたリウ・ユーレン（劉育仁）、マーチングバンド部の部長タイチェンを演じたユー・ジェエン（余杰恩）から、日本独占のメッセージ動画が到着した。

ムー・センはまず日本語で「みなさん、こんにちは。私はムー・センです」と挨拶したのち「僕が演じるのはジャン・ハオです。本作は夢を追いかける若者たちを描いた青春映画です。そのため半年間楽器を練習しました。ぜひ映画館でご覧ください！」と語りかけ、最後も日本語で「ありがとうございます」と挨拶する好青年ぶり。

続いて、「日本のみなさんこんにちは！」と元気よく日本語で話し始めたリウ・ユーレン。演じたジーチュワンについて「彼は一見すると怖いもの知らずの音楽の天才ですが、本当は誰かに寄り添ってもらいたいと願っている愛に飢えた少年です。彼のストーリーをもっと知りたい？」と問いかけ、「本作が夢を追う勇気を皆さんに届けることができたら嬉しいです。どうぞお見逃しなく！」と話し、さらに日本語で「ぜひ劇場でご覧ください。待ってます！」と熱い視線でアピール。

そして、ユー・ジェエンは「日本の皆さんこんにちは。ユー・ジェエンです」と綺麗な発音の日本語を披露し、「『進行曲』がまもなく日本で公開されます。この映画のために、僕たちはたくさんの練習を重ねました」と話し「映画館でぜひ応援してください」と笑顔でメッセージを寄せた。

三者三様でそれぞれの人柄が感じられる日本の観客へのメッセージを寄せてくれたムー・セン、リウ・ユーレン、ユー・ジェエンの3人。ジャン・ルイジー監督いわく、「彼ら3人が演じたキャラクターは、実際の本人たちの性格とは大きく異なっている」とのこと。劇中、マーチングバンド部に青春を懸ける男子高校生をこの三人がどう演じるのか、そして三人がみせるケミストリーにも注目いただきたい。