1997年のベルリン国際映画祭フォーラム部門に出品され、実験的な映像表現と大胆な映像言語によって、「台湾ニューシネマ」とは異なる 90年代台湾映画の新たな可能性を世界に示したが、 台湾での公開はわずか数日で打ち切られた幻の世紀末ムービー『逃亡者狂騒曲 デジタル・リマスター版』が、2026年10月10日よりユーロスペースを皮切りに全国順次公開されることが決定した。

『逃亡者狂騒曲 デジタル・リマスター版』は、1987年の戒厳令解除後、急速な経済成長と揺れ動く政治状況の中で生まれた、世紀末の台湾が抱える不安や焦燥を、鮮烈な映像美で描き出した世紀末ムービー。ベルリン国際映画祭フォーラム部門出品にされ、アジア太平洋映画祭では最優秀撮影賞・最優秀編集賞・最優秀録音賞を受賞したものの、台湾での公開はわずか数日で打ち切られ、「忘れ去られた映画史の伝説」の一編となった。

監督は、台湾ＣＭ界のレジェンド、ワン・チャイシアン（王財祥）。1980年代から斬新なスタイルで広告業界を席捲し、開喜烏龍茶、司迪麥ガムなど数々のCMを手がけてきたが、「ヒットしなければ成功ではない」という本人の言葉通り、本作を最後に映画制作からは身を引いた。

この度、予告編が公開となった。これには、台湾を代表するロックバンド、濁水溪公社のライブシーンも含まれている。あわせて、炎の中、殺し屋に追われる主人公たちを捉えた、疾走感溢れるメインビジュアルも公開となっている。

さらに、公式サイトでは、ダンサーの黒田育世ら、各界著名人のコメントが掲出されている。