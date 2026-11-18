金城武主演、音楽坂本龍一/ネイト・コネリーの『風林火山』（2026年12月11日公開 配給：東和ピクチャーズ）のインキャラクター5人のポスターが公開となった。

『風林火山』は、金城武が7年ぶりに主演するクライムアクション。ディストピアと化したネオン輝く銀世界の香港で、武装集団による大殺戮とビル爆破事件が発生。その事件で、ある富豪が犠牲となったことをきっかけに、麻薬組織と警察の特殊部隊との抗争が勃発する――。2025年のカンヌ国際映画祭ミッドナイト・スクリーニング部門でのワールドプレミアを皮切りに、世界を熱狂の渦に巻き込んだクライムアクション超大作がついに日本でも公開を迎える。

ブレイクのきっかけとなったウォン・カーウァイ作品のリバイバル上映により、日本でも再び注目を集める金城武が、実に7年ぶりの主演作を務め、心の奥底に野望を秘めたミステリアスな主人公を熱演した。そのほかにも、日本で異例の大旋風を巻き起こした香港映画『トワイライト・ウォリアーズ 決戦！九龍城砦』（2024）のルイス・クー、『愛人/ラマン』（1992）など香港を代表する俳優であるレオン・カーフェイ、香港のアカデミー賞と称される香港電影金像獎で最優秀主演男優賞の最多ノミネート記録を持つラウ・チンワンら、香港で錚々たる地位を確立する名優たちが集結。

メガホンをとるのは、歌手や俳優として活躍した後、Jホラーの旗手・清水崇監督のプロデュース作『キョンシー』（2013）で映画監督デビューを果たしたジュノ・マック。さらに音楽には坂本龍一が名を連ねる絢爛ぶり。坂本は本作の音楽で第44回香港電影金像獎最優秀オリジナル映画音楽賞を受賞。構想10年、撮影142日間という従来の香港犯罪映画の常識とスケールを打ち破る衝撃の一作が完成した。

この度、本作のメインキャラクター5人のポスターが公開となった。麻薬取引によって財を築いた一族の後継者である李霧童（レイ・モウトン）、麻薬取締部総警司の王志達（ウォン・ジータック）、元警察総警司の狄文傑（ディ・マンギッ）、殺し屋集団"清掃員"のリーダーの程文星（チン・マンシン）、霧童の恋人の劉思欣（ラウ・シーヤン）の5人。張り詰めた空気の中、彼らの視線の先にあるのは、希望か、それとも破滅か。生き残りをかけた熾烈な戦いを制し、最後に笑うのは誰なのか――。物語の結末へ向けて、探求心が深く刺激されるポスターとなっている。