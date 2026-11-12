アクションサバイバル『コロニー／群体』の本編映像が公開

『ガス人間』（2026）で脚本を務めたヨン・サンホの最新作『コロニー／群体』（2027年1月1日公開 配給：ギャガ）の本編映像がとなった。

『コロニー／群体』は、未知のバイオテロにより封鎖されたソウル都心の超高層ビルを舞台としたアクションサバイバル。逃げ場を失った生存者たちに、集団知性を持ち、進化し続ける"未知の感染者たち"が襲いかかる。果たして彼らは、この絶体絶命の状況から脱出できるのか？

主演は、『猟奇的な彼女』（2001）で一世を風靡し、『10人の泥棒たち』（2012）、『暗殺』（2015）など数々のヒット作で知られる韓国のトップスター、チョン・ジヒョン。本作で11年ぶりのスクリーン復帰を果たし、生存者たちを率いるバイオテクノロジー教授セジョンを演じる。さらに、『新感染半島 ファイナル・ステージ』（2020）やNetflixシリーズ『D.P. －脱走兵追跡官－』で強烈な存在感を放ったク・ギョファンが感染拡大の鍵を握る天才生物学者ヨンチョル役に。『最悪の悪』（2023）などで知られ、今田美桜とのW主演による日韓共同制作ドラマ『メリーベリーラブ』でも話題を集めるチ・チャンウクが、姉を守るため感染者に立ち向かう警備員ヒョンソクを熱演する。加えて大ヒットドラマ『賢い医師生活』シリーズ（2020〜21）のシン・ヒョンビンが、ビルの外から生存者救出に奔走するバイオテクノロジー教授スルヒを、『地獄が呼んでいる』シリーズ（2021〜24）や『涙の女王』（2024）のキム・シンロクが、ヒョンソクの姉ヒョンヒを演じる。そして、『高地戦』（2011）、『マルティニークからの祈り』（2013）、『天命の城』（2017）などで知られる実力派俳優コ・スが、セジョンの元夫でバイオテクノロジー教授のギュソン役で出演。韓国エンタテインメント界を代表する豪華俳優陣が集結した。

この度、主人公のクォン・セジョン（チョン・ジヒョン）が、謎の感染者と初めて遭遇する衝撃のシーンを収めた本編映像が公開となった。学会を終え、元夫のハン・ギュソン（コ・ス）と昼食をともにしていたセジョン。別れ際、ショッピングモールに突如「逃げろ！」という叫び声が響き渡る。騒然とする人々の前に現れたのは、獣のように四つん這いで這い回る異様な感染者たち。次々と人々に襲いかかる感染者の出現に、ショッピングモールは瞬く間に大混乱に陥る。弟のチェ・ヒョンソク（チ・チャンウク）との昼食のためにビルを訪れていたチェ・ヒョニ（キム・シンロク）が、逃げ惑う人々の波に巻き込まれ、乗っていた車椅子ごと倒されてしまう。逃げ惑う人々、容赦なく襲いかかる感染者たち。混乱の渦中に取り残されたヒョニの運命は!?

突如として現れた謎の感染者によって、平穏な日常は一瞬にして悪夢へと変わっていく。しかしこれは恐怖の始まりにすぎなかった――。逃げ場を失った生存者たちを待ち受けるさらなる脅威とは？ その先に待つ想像を絶する恐怖の全貌は、ぜひ劇場で確かめてほしい。