2026年1月6日に逝去したタル・ベーラ監督の長編2作品、『プレハブの人々』（1982）と『秋の暦』（1984）を上映する特集「タル・ベーラ 知られざる傑作選 世界の淵で」が、2027年2月6日よりシアター・イメージフォーラムにて開催され、全国順次上映されることが決定した（提供：JAIHO 配給：グッチーズ・フリースクール）。この発表にあわせ、特集ビジュアルと予告編が公開となっている。

タ特集上映「タル・ベーラ 知られざる傑作選 世界の淵で」が2027年2月6日より開催決定

社会主義時代のハンガリー。『プレハブの人々』は、プレハブ式集合住宅に暮らす夫婦の口論やすれ違いを、人物に肉薄するカメラで捉えた作品だ。同作は、1982年のロカルノ国際映画祭コンペティション部門に出品され、審査員によるスペシャル・メンションを受けた。タル自身も本作を、「初めてプロの俳優と仕事をした作品であり、社会的な側面から、夫婦の人間的なつながりを捉える方向へ移った最初の瞬間だった」と振り返っている。

一方、『秋の暦』の舞台は、5人が暮らすひとつのアパート。金銭への執着、嫉妬、不信が交錯する人間関係を、赤や青、緑の人工的な照明と大胆な構図で映し出す。タルは後年、「世界を本当に驚かせたのは、おそらく『秋の暦』だった。その後、すべてが一気に動き出した」と語っていた。ニューヨーク近代美術館（MoMA）も、タルの映画表現が新たな方向へ向かう移行期の作品として紹介。わずか2年の隔たりにある2作品には、後年の代表作へとつながるものと、そこには収まりきらない魅力が共存している。変化し続ける表現の奥に、愛し合い、疑い合い、傷つけ合う人間たちへの一貫した眼差しが見えてくる。

今回公開となる特集ビジュアルは、目に飛び込んでくる鮮やかなピンクと黒の対比が印象的なデザイン。大きく横切る「Béla Tarr」の筆記体と、『プレハブの人々』のモノクロの場面写真が重なり、端正さの中に大胆な動きを感じさせる。写真の上には「Unreleased Masterpieces」の文字が重ねられ、後年の代表作とは異なるタル・ベーラの一面を紹介する、今回の特集ならではのビジュアルに仕上がった。

あわせて公開となる特集予告編では、『プレハブの人々』と『秋の暦』という2作品を映像で紹介。モノクロの生活描写と鮮烈な色彩の対照を、スクリーンで観る前に感じられる機会となる。

また、本特集の公式サイトでは、タル・ベーラが主宰した「film.factory」で学び、『鉱 ARAGANE』（2015）『セノーテ』（2019）『Underground アンダーグラウンド』（2024）などを手がけた映画作家・小田香のコメントが掲出されている。こちらもぜひチェックいただきたい。