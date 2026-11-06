ファーウェイ・ジャパンは11月6日、完全ワイヤレスイヤホン「HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX」を発売した。

最大52dBのアクティブノイズキャンセリング（ANC）を搭載し、ANCオフ時は充電ケースとの併用で最大80時間の音楽再生が可能。価格は8,580円。ホワイトは同日に発売し、ブラックとブルーは同日に予約受付を開始して11月20日に発売する。

HUAWEI FreeBuds SE 5 MAX

ANCは「ウルトラ」「標準」「くつろぎ」「ダイナミック」の4モードを備える。ダイナミックモードでは、周囲の騒音に応じてノイズキャンセリングの強さを自動で調整。イヤホンを装着したまま周囲の音を聞ける外部音取り込みモードにも対応する。なお最大52dBのノイズ低減性能は、同社が特定の環境と周波数帯域で測定した値という。

音楽再生時間は、ANCオフ時にイヤホン単体で最大10時間、充電ケースとの併用で最大80時間。ANCオン時はそれぞれ最大7時間、最大57時間となる。

ケース併用時の最長再生時間は、前モデル「HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC」の最大50時間から延びた。再生時間はAACモード、音量50％などの条件で測定した値で、急速充電では10分間の充電で最大4時間再生できるという。

口径約10mmのダイナミックドライバーを搭載する。コーデックはSBC、AACに対応し、今モデルで新たにLDACにも対応した。

専用アプリ「HUAWEI Audio Connect」では、4種類のプリセットや10バンドのカスタムイコライザーで音質を調整できる。

通信規格はBluetooth 6.0で、スマートフォンとPCなど、2台の機器に同時接続できるマルチポイント機能も新たに備えた。

2台の機器に同時接続できるマルチポイント機能に対応

イヤホンは片耳約4.3g。片側に3つのマイクを搭載し、AIで通話時の周囲の雑音を抑える。イヤホン本体はIP55の防塵・防水性能を持つ。

充電ケースは半透明のフタを備え、USB Type-Cで充電する。シリコン製のイヤーチップがS・M・Lの3サイズ付属する。

スペック表