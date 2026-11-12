Anker、AI録音機「Soundcore Work」にNotta対応の法人モデル。既存製品はTypeless連携も

アンカー・ジャパンは11月12日、Nottaと協業した法人向けAIボイスレコーダー「Anker Soundcore Work for Notta」の注文受付を開始した。また既存の「Soundcore Work」についても、AI音声入力サービス「Typeless」との連携に対応するファームウェアアップデートを公開した。

「Anker Soundcore Work for Notta」は、2026年2月に発売した小型AIボイスレコーダー「Soundcore Work」をベースに、Nottaの法人向け文字起こし・要約サービスを組み合わせた製品。約10gのクリップ型マイクを胸元などに装着しすることとで、会議や商談を録音できる。最大5m先までの収音に対応し、録音時間は本体単体で最大8時間、充電ケース併用で最大32時間。

録音データはNottaで文字起こし・AI要約でき、話者識別や58言語の文字起こし、リアルタイム翻訳にも対応する。法人向けには専用ワークスペースを用意し、議事録の一元管理や共有、ユーザーごとの閲覧・編集権限の設定が可能。SAML SSOやIPアドレス制限にも対応するほか、音声・テキストデータはAIの学習に使用せず、日本国内のサーバーに保存するという。

すでにNottaを導入している企業ではアカウントをデバイスに連携することで既存の管理環境を利用可能。2027年3月31日までに対象プランを新規契約した法人向けには、12カ月分の料金で利用期間を3カ月延長するキャンペーンも実施する。

発表会で登壇したNotta株式会社でCOOを務める田村清人氏

一方、既存の「Soundcore Work」では、Typelessと連携した音声入力モードを新たに追加した。マイクに向かって話した内容から「えー」「あの」などのつなぎ言葉や言い間違いを自動で取り除き、整理された文章としてPCやスマートフォンに入力できる。小声での音声入力にも対応する。

音声入力モードは、本体ボタンを3回押して起動し、前面をダブルタップして入力を開始する仕組み。利用にはSoundcoreアプリからのファームウェア更新に加え、Typelessアプリの導入やBluetooth接続などの初期設定が必要となる。なお法人向けの「Anker Soundcore Work for Notta」は同機能の対象外となる。