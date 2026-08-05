「完全ワイヤレスイヤホン」のニュースまとめ

「完全ワイヤレスイヤホン」とは、左右のイヤホンユニットがケーブルなどで繋がっておらず、分離独立したワイヤレスイヤホンのこと。スマートフォンやプレーヤーとの接続にもBluetoothを用いるため、あらゆる接続がワイヤレスとなっている。英語では「true wireless earphones」と呼ばれ、国内では「左右分離型イヤホン」と呼ばれることもある。アップルのAirPods、ソニーのWF-1000X、ボーズのSoundSport Free wireless headphonesなどが人気。この製品ジャンルの草分け的存在であるEARINやJabraといった新興勢力も注目を集め続けている。