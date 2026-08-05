 マイナビニュースマイナビ
最新家電・デジタルで豊かな生活
会員ページ
+digital Powered by +digital
メニュー
おすすめのキーワード キーワード一覧
チャンネル一覧
関連サイト
Mynavinews logo
Logo tech
Navi seminar
マイナビニュースについて
マイナビニュース公式SNS

「完全ワイヤレスイヤホン」のニュースまとめ

「完全ワイヤレスイヤホン」とは、左右のイヤホンユニットがケーブルなどで繋がっておらず、分離独立したワイヤレスイヤホンのこと。スマートフォンやプレーヤーとの接続にもBluetoothを用いるため、あらゆる接続がワイヤレスとなっている。英語では「true wireless earphones」と呼ばれ、国内では「左右分離型イヤホン」と呼ばれることもある。アップルのAirPods、ソニーのWF-1000X、ボーズのSoundSport Free wireless headphonesなどが人気。この製品ジャンルの草分け的存在であるEARINやJabraといった新興勢力も注目を集め続けている。

「完全ワイヤレスイヤホン」の新着記事

新着記事をもっと見る

「完全ワイヤレスイヤホン」のレビュー記事

レビュー記事をもっと見る

「完全ワイヤレスイヤホン」の連載記事

連載記事をもっと見る

過去の記事を探す

人気記事ランキング
ランキングをもっと見る
もっと見る

このカテゴリーについて

ピュアオーディオ、プロジェクタ、シアターなど趣味のAV情報を紹介。