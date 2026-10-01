スマホでストリーミングの音楽、SNSやサブスク配信などを楽しむときお世話になるのが「イヤホン」。けれど、電車で移動中に便利なノイキャンイヤホンは、耳穴を完全に塞ぐ構造だから疲れるし、インターホンの呼び出し音に気付けないなどの困った事態も。家で使うのなら、もっと気軽に楽しみたいですよね。

EDIFIER（エディファイア）から新発売の「Comfo Bass Pro」は、耳の外側を挟むように装着するタイプの「イヤーカフ型イヤホン」。耳を塞がないから装着していることを忘れるほど。もちろん左右分離の完全ワイヤレスだから、ケーブルが絡むことはありません。

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この記事では、EDIFIERってどういう会社？ イヤーカフ型ってホントにいいの？ という疑問にお答えします。また、マイナビニュース読者限定で「5%OFF上乗せクーポン」を提供させていただく特典付きです。クーポンは記事の末尾に掲載していますので、是非ご利用ください！

ブランドアンバサダーは山﨑賢人さん

EDIFIERは、今年で創業30周年を迎えるオーディオメーカーです。スピーカーにイヤホン、ヘッドホンといった比較的小ぶりなオーディオ機器を中心に、中国、日本、欧米など世界80以上の国々で製品を展開しています。2010年には中国A株市場への上場を果たしたほか、2012年には日本の老舗オーディオメーカー「STAX」がグループ企業にくわわるなど、躍進を続けています。

皆さんにもっとよくEDIFIERを、製品のことを知っていただくために、私たちは2025年から俳優・山﨑賢人さんにブランドアンバサダーをお願いしています。

山﨑賢人さんといえば、話題のアニメ・漫画原作の実写映画から恋愛作品まで、幅広いジャンルで主演を務める実力派俳優。作品ごとに徹底した役作りを行うストイックな姿勢と、観る人を引き込む表現力は、EDIFIERが追求する妥協のないものづくりの精神とも通じています。

Comfo Bass Proはこんなイヤホン

イヤーカフ型イヤホンは、筋力トレーニングで使う鉄アレイのような構造を持っています。音が出るユニットとバッテリーや基板を搭載するユニットを柔軟性のあるワイヤーでつなぎ、耳の外側部分（外耳）を挟み込むように装着します。もちろん、鉄アレイの数百分の1ほどの軽さですから、長時間装着しても疲れ知らずです。

Comfo Bass Proは、そのワイヤー部分にこだわっています。主素材はニッケルとチタンを一定比率で混ぜたニチノール、いわゆる形状記憶合金です。金属ですがゴムのように大きく曲げたりねじったりできるうえ、繰り返し曲げても破損することはありません。被覆は特別なシリコン製で肌に優しく、擦れを防止します。1万回にもおよぶ耐久性試験を実施していることも、安心感につながりますね。

独自の指向性音響設計も、イヤーカフ型イヤホンでは大切なポイント。音が出る側のユニットは耳穴の上に浮くような構造で、しかも音の吹き出し口が的確に鼓膜方向へ向かなければ「いい音」にならないため、どの方向に向くかの指向性が製品の完成度を大きく左右するのです。周囲の迷惑にならないよう、音漏れを防止する設計も施されています。

それら最新技術を支える拠点が、中国・東莞にあるEDIFIER本社工場。

開発から製造まで一気通貫、皆さんが手にするすべてのEDIFIER製品は、設備が充実したこの工場で生産されています。完全ワイヤレスイヤホンはハイテク技術の塊ですから、最新鋭の設備が安心・安全につながります。

サウンドクオリティへのこだわり

オーディオ機器でもっとも重要なのは「音」、サウンドクオリティです。もちろん、Comfo Bass Proもここに徹底的にこだわりました。

空気を振動させて音を出す振動板には、完全ワイヤレスイヤホンとしては大きい部類の口径12mmチタンコーティング振動板を採用しています。磁気回路を二重にすることで、ボイスコイルに作用する磁力を大幅に高め、振動板のコントロール力を劇的に向上させました。耳穴を密閉しない開放構造のクリップ型イヤホンは、低音の迫力に欠けてしまいがちですが、Comfo Bass Proはパワフルな低音を低歪みで再現します。

高音質コーデックのLDACもサポートしています。AndroidなどLDACに対応したスマートフォンと組み合わせれば、最大96kHz/24bitというハイレゾ再生が可能になります。Dolby Audioをオンにすれば、広がりのある音空間を楽しむこともできます。

翻訳機能付きだから海外旅行も安心

Comfo Bass Proの特長は、装着感のよさとサウンドクオリティだけではありません。スマートフォンと組み合わせて利用されることを想定し、さまざまな便利機能を搭載しています。

そのひとつが、バッテリーのもちのよさ。充電ケースと組み合わせたときの最大再生時間は48時間、満充電状態ならまる4日再生し続けられるタフさです。わずか15分のチャージで4時間再生できる急速充電にも対応しているので、外出前に慌てることはありません。IP56相当の防水性能も備えていますから、屋外へ持ち出すときも安心です。

計4基の小型マイクが活用された「通話ノイズキャンセリング」も、便利機能のひとつ。AIアルゴリズム技術により、周囲の音から雑音だけを取り除き話し声を際立たせることで、風の音や自動車の走行音に妨げられず快適に通話できます。

そしてもうひとつが、翻訳機能。

日本語対応のOS／Android OSアプリ「Edifier ConneX」で呼び出せば、日本語を含む21ヶ国語を相互に翻訳してくれます。中国語と英語、日本語はオンラインで利用できるため、語彙も豊富。もちろん無料、使い放題です！ 翻訳音声をスピーカーへ出力する対面モードにすれば、自分の日本語を即座に外国語へ翻訳し相手に聞いてもらい、今度は相手の外国語を日本語に翻訳しComfo Bass Proで聞く、という使い方ができますよ。

いまならComfo Bass Proが超おトク！

EDIFIERが自信を持ってお届けするComfo Bass Proをできるだけ多くの方にお使いいただきたい！ とその一心で特別セールを企画しました！

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