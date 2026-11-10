AIが日常のコミュニケーション相手として認知されるようになって久しい。電車の中などでも、高校生、大学生が、「うちのチャッピーがチャチャ入れるんだけど…」とか言っているのをよく見かける。

その様子を見て、絶対に今年は耳穴を塞がないイヤカフタイプのイヤホンがトレンドになると思った。ズバリ的中で、多くのメーカーから、イヤカフタイプの製品が発売されている。現在の「ながら聴き(オープンイヤー)」市場では、イヤカフ型が事実上のメインストリームへと急速にシフトしている。メガネ・マスク・帽子との干渉が最低限だというのも受け入れられた理由のひとつだ。

オープンイヤーイヤホンに求められる要素も変わった。ジョギングなどで公道を走るようなときに、環境音をきちんと聴けるようにすることは重要だ。耳穴を塞いでいたら事故にあうかもしれない。最初はそんなニーズに応える方向性が求められていた。

その次はコロナでの特需だ。オンライン会議にイヤホンで参加していても、家族の呼びかけに応えたり、来客のピンポンにちゃんと気がつくことができるというニーズだ。そして、それらの要素に加え、オーディオ的な完成度を併せ持つことも求められるようになった

さらには、AIとの会話にもイヤホンは必要だ。ここが第3の変わり目だ。いつでもAIと話せるように、丸一日イヤホンを装着して活動する。しかもオーディオ的な第2世代のよさにも妥協しない。ライフスタイルのトレンドの変化とともに、イヤホンに望まれる要素も変わりつつあるのだ。

イヤカフ型が台頭できた大きな技術的ブレイクスルーが、音漏れを封じ込める音響制御技術の実用化だ。その代表的なものが、BOSEの「OpenAudioテクノロジー」、HUAWEIの「逆音波音響システム」だ。

BOSEの「Bose Ultra Open Earbuds(第2世代)」。音漏れを封じ込める音響制御技術「OpenAudioテクノロジー」を備える

これらの技術によって、「耳の穴を塞がないのに、周囲にはほとんど音が漏れず、自分だけにしっかり低音まで届く」という音響設計が可能になった。これにより、「オープンイヤーは音が軽くてスカスカ」「周囲にシャカシャカ音がダダ漏れ」という従来の弱点がほぼ解消されたというのが現在の着地点だ。

ノイズキャンセルヘッドフォンの老舗ともいえるBOSEだが、あえて、環境音には手を加えず、オーディオとして快適な音を楽しめるようにするという方向性を模索している。初代の発売から2年がたったこの秋、Bose Ultra Open Earbuds(第2世代)を発売した。第2世代ではドライバーの刷新で最大音量と低域の厚みがさらに強化され、バッテリーも最長9時間に伸びた

評価の高かったOpenAudioテクノロジーは、同社が長年培ってきた音響物理学を結集したもので、単に小型スピーカーを耳元に置くだけの一般的なオープンイヤーと比べ、音響構造の緻密さとDSP(デジタル信号処理)のアプローチが根本から異なる。「音を飛ばす指向性」ではなく「外に漏れる音を逆波形で能動的に消し去る物理設計」に徹底してこだわっている点が、ノイズキャンセルを究めたBOSEの大きな技術的アドバンテージだ。

さらにBOSEのイヤホンは、左右ボタンの長押しに特定の機能を割り当てることができるショートカットという機能がある。これに「機器の音声コントロール」を割り当てると、ボタンの長押しを検知したイヤホンがスマホへアシスタント起動信号を送る。そのシグナルを受けたスマホは音声の待ち受け状態となり、デフォルトのデジタルアシスタントであるGeminiやSiriなどのAIエージェントを呼び出して、そのまま会話を続けることができる。 スマホの画面がオフでも、ポケットやカバンの中に入っていても、好きなAIといつでも話せる。時代が変われば、同じイヤホンでも求められる機能は変わる。