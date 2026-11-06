ジョニー・トー監督の『PTU』と『ドラッグ・ウォー 毒戦』の4Kデジタルリマスター版が公開決定

香港ノワールの巨匠ジョニー・トー監督による静と動の2大傑作、『PTU』（2003）と『ドラッグ・ウォー 毒戦』（2012）の4Kデジタルリマスター版が、2027年1月8日よりシネマート新宿ほか全国公開されることが決定した（配給：AMGエンタテインメント）。

香港映画界の至宝、ジョニー・トー。2024年、『ブレイキング・ニュース』（2004）『エレクション 黒社会』（2005）『エレクション 死の報復』（2006）『エグザイル／絆』（2006）の4作品を上映し、熱狂を呼んだ「ジョニー・トー 漢の絆セレクション」。その第2弾として、長らくスクリーンで観る機会の限られていた2本の傑作、『PTU』と『ドラッグ・ウォー 毒戦』が、初の4Kデジタルリマスター版で甦る。一挺の拳銃をめぐり、香港の夜を彷徨う警察官たちを描いた『PTU』。そして巨大麻薬組織を追う捜査官と、死刑を免れるため警察に協力する男の息詰まる攻防を描く『ドラッグ・ウォー 毒戦』。闇と光。静寂と銃声。香港と中国本土。まったく異なる表情を持ちながら、そこに刻まれているのは、逃れられない宿命と、極限状態に置かれた男たちを冷徹に見つめるジョニー・トーの映画美学だ。暗闇の奥行き、街を切り裂く光、そして一発の銃弾。スクリーンでこそ体感できる漢たちの絆を再び堪能していただきたい。

『PTU 4K』 ■ストーリー

一挺の拳銃が消えた。夜が明けるまでに、取り戻せ。香港の夜。刑事サァはチンピラとの揉め事の最中、拳銃を紛失してしまう。失態が明るみに出る前に取り戻そうとする彼に、PTU＝警察機動部隊を率いるホーが手を貸す。だが、ひとつの拳銃を追う彼らの一夜は、やがて警察、犯罪組織、そして街の暗部を巻き込んだ予測不能な事態へと転がり始める――。



■出演者（役名：俳優名）

ホー・マンジン隊長：サイモン・ヤム

ロウ・サァ刑事：ラム・シュー

PTU隊員：マギー・シュー



■スタッフ

監督：ジョニー・トー



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