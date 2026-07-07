ジャッキー・チェン主演のクライム・アクション『シャドウズ・エッジ』が2026年7月8日よりPrime Videoで見放題配信開始となる。
『シャドウズ・エッジ』は、正体不明のサイバー犯罪集団と対決するマカオ警察の姿を描くクライム・アクション。香港映画『天使の眼 野獣の街』（2007）と、そのリメイク作である韓国映画『監視者たち』（2013）を下敷きにしている。本作で犯罪集団の首領を演じるレオン・カーフェイは『天使の眼 野獣の街』にも出演しており、ジャッキーとは、『THE MYTH/神話』（2005）以来、約20年ぶりの再共演を果たした。監督は、ジャッキーと『ライド・オン』（2023）に続きタッグを組んだラリー・ヤン。
ここ数作は、一線を退いた人物が再起をかける、現場に復帰するといった役柄が多いジャッキーだが、今回も一度、引退した刑事という設定である。さすがに20代の頃のようなド派手なアクションは期待できないものの、70代とは思えぬキレのある動きで魅せてくれる。共演のツーシャー、ジュン（SEVENTEEN）、チャン・ツィフォンら、次世代スターたちのアクションも見逃せない。また、アクションだけではなく、ドラマの部分も強度のある作りになっており、10年代以降、映画のモチーフとして度々取り上げられる「擬似家族」にフォーカスした語り口も見事で、2時間21分というやや長めな尺が、絶対に必要な構成となっている。エンドロールではメイキング/NGのフッテージに加え、続編を期待させるシーンも流れるので、最後の最後のカットまで見逃し厳禁だ。
■ストーリー
舞台はネオンきらめくマカオ。神出鬼没のサイバー犯罪集団による巧妙な強奪事件が多発していた。なす術もない警察は、追跡のエキスパートだった黄徳忠（ジャッキー・チェン）に頼ることに。一線を退いていた彼だったが、若き精鋭たちとチームを組み、最新テクノロジーと昔ながらの捜査術で犯罪集団を追い始める。たどり着いたのは「影」と呼ばれる指名手配犯の元暗殺者（レオン・カーフェイ）。彼を首領とした犯罪集団は、巧みな変装と高度なIT技術を駆使し、警察の追跡をかわしていく。そして、追跡から15日目。警察は「影」の居場所の特定に成功するのだが、彼らを待ち受けていたのは、最悪の罠だった……。
■出演者（役名：俳優名）
黄徳忠（ホワン・ダージョン）：ジャッキー・チェン
何秋果（ホー･チウグオ）：チャン・ツィフォン
傅隆生（フー･ロンション）：レオン・カーフェイ
熙旺（シーワン）／熙蒙（シーモン）：ツーシャー
胡楓（フーフォン）：ジュン（SEVENTEEN）
■スタッフ
監督・脚本：ラリー・ヤン
製作：ヴィクトリア・ホン、チャン・チャオ
提供：クロックワークス
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