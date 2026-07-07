ジャッキー・チェン主演のクライム・アクション『シャドウズ・エッジ』が2026年7月8日よりPrime Videoで見放題配信開始となる。

ジャッキー・チェン主演のクライム・アクション『シャドウズ・エッジ』が7月8日よりPrime Videoで見放題配信開始

『シャドウズ・エッジ』は、正体不明のサイバー犯罪集団と対決するマカオ警察の姿を描くクライム・アクション。香港映画『天使の眼 野獣の街』（2007）と、そのリメイク作である韓国映画『監視者たち』（2013）を下敷きにしている。本作で犯罪集団の首領を演じるレオン・カーフェイは『天使の眼 野獣の街』にも出演しており、ジャッキーとは、『THE MYTH/神話』（2005）以来、約20年ぶりの再共演を果たした。監督は、ジャッキーと『ライド・オン』（2023）に続きタッグを組んだラリー・ヤン。

ここ数作は、一線を退いた人物が再起をかける、現場に復帰するといった役柄が多いジャッキーだが、今回も一度、引退した刑事という設定である。さすがに20代の頃のようなド派手なアクションは期待できないものの、70代とは思えぬキレのある動きで魅せてくれる。共演のツーシャー、ジュン（SEVENTEEN）、チャン・ツィフォンら、次世代スターたちのアクションも見逃せない。また、アクションだけではなく、ドラマの部分も強度のある作りになっており、10年代以降、映画のモチーフとして度々取り上げられる「擬似家族」にフォーカスした語り口も見事で、2時間21分というやや長めな尺が、絶対に必要な構成となっている。エンドロールではメイキング/NGのフッテージに加え、続編を期待させるシーンも流れるので、最後の最後のカットまで見逃し厳禁だ。