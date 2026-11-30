武装した傭兵集団を相手にハンマーひとつで立ち向かい、素手の肉弾戦と突き抜けたバイオレンス描写で世界中を狂喜させた異色のクリスマス・アクション『バイオレント・ナイト』（2023）との続編『バイオレント・ナイト 2』（2026年12月4日日米同時公開 配給：東宝東和 提供：ユニバーサル・ピクチャーズ）のメイキングとインタビューを収めた特別映像が公開となった。

『バイオレント・ナイト 2』は、武装した傭兵集団を相手にハンマーひとつで立ち向かい、素手の肉弾戦と突き抜けたバイオレンス描写で世界中を狂喜させた異色のクリスマス・アクション『バイオレント・ナイト』（2023）の続編。前作では、少女とその家族を救うため、容赦なき肉弾戦で悪党を撃退したサンタクロース（デヴィッド・ハーバー）。しかし今作では、＜クリスマスの本当の意味＞を見失ってしまったことでまさかの"悪い子"リストに登録されてしまう!? 魔法の力を失い、頼みの超人パワーが使えない"ただのおじさん"になってしまったサンタは、ショッピングモールを恐怖に陥れる冷酷なギャングたちに立ち向かうことに──。

主人公のサンタクロース役は、大人気Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス』（2016～26）のジム・ホッパー署長役やMCU作品『サンダーボルツ*』（2025）のレッド・ガーディアン役で知られるデヴィッド・ハーバーが続投。前作以上の人間味溢れる葛藤と、強烈な肉弾戦を披露する。今作から参戦するサンタの妻ミセス・クロース役には、『アナと雪の女王』シリーズ（2013〜）のアナ役などで知られるクリスティン・ベル。その他にも、「チェルノブイリ」（2019）でエミー賞＆ゴールデングローブ賞にノミネートを果たした名優ジャレッド・ハリスに加え、『バッドボーイズ』シリーズ（1995〜）のジョー・パントリアーノ、プロレスラー兼俳優のマクスウェル・フリードマン、『ワイルド・スピード／ファイヤーブースト』（2023）のダニエラ・メルシオール、『グリーンランド』（2021）のアンドリュー・バチェラーなど、個性豊かな実力派キャストが集結した。前作に引き続き、製作には87ノース・プロダクションズの創設者であるケリー・マコーミックとデヴィッド・リーチ、監督もトミー・ウィルコラが再びメガホンをとる。

この度、高さ15メートル、全長21メートルのジップラインに巨体のデヴィッド・ハーバーが挑む、圧巻のメイキングとインタビューを収めた特別映像が公開となった。映像では、第2班監督のシャハブ・ルーダバリーが、ショッピングモールを横断する巨大ジップラインの撮影について解説。なんと、サンタ役のデヴィッド・ハーバー本人が、地上15メートル・全長21メートルもの高さを誇るジップラインに吊るされ、猛スピードでモール内を疾走する危険なスタントに挑戦するのだが、完璧な画を収めるため、何往復もワイヤーで滑空する過酷な撮影の舞台裏が明かされる。

スタントダブルに頼らず、俳優自身が肉体の限界に挑むリアルなアクションこそ、87ノース流。サンタ役のデヴィッド・ハーバーは、「87ノースはスタントを使わず、俳優自身を徹底的に訓練する。だから、俳優のアクションが主役になる。本当に興奮したよ」と、世界最高峰のアクションチームとの撮影に熱い手応えを語る。

さらに、製作のケリー・マコーミックも「練習を始めた当初は、あまりの高さにスタッフを含め誰もが尻込みした」と、その恐怖と難易度の高さを振り返る。しかし、「でもデヴィッドは逃げずにやり遂げてくれたので滑り落ちるサンタの最高の表情が撮れた」と、彼のプロ根性と身体能力を大絶賛！インタビューの合間には、実際に巨大モールの上空をサンタ衣装で豪快に滑空するデヴィッドのスタントシーンがふんだんに盛り込まれており、CGでは決して味わえないスリルと迫力に圧倒されること間違いなしだ。