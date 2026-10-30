北米配給A24のクライム・サスペンス『大富豪になるための正しい殺し方』（2026年11月13日公開 配給：KADOKAWA）の多様な魅力を切り取った5種類のスポット映像が公開となった。

『大富豪になるための正しい殺し方』は、大富豪の家系から不当に追放され貧困生活を余儀なくされた主人公が、本来手に入れるはずだった280億ドル（約4.5兆円）という巨額の遺産を取り戻すため、相続に立ちはだかる7人の金持ち一族を巧妙な「事故」に見せかけて次々と抹殺していく物語。北米配給は気鋭のスタジオ、A24が手がけている。

主人公のベケット・レッドフェローを演じるのは、グレン・パウエル。『トップガン マーヴェリック』（2022）のハングマン役で一躍その名を轟かせ、『ヒットマン』（2023）『ランニング・マン』（2025）など主演作が相次ぐ最旬スターが、貧しい育ちながらも母親仕込みの「上流階級らしい」知性と振る舞いを武器に、粛々と殺人を成し遂げる主人公をスタイリッシュかつダークに演じる。ベケットを翻弄する初恋の相手・ジュリア役には、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』（2019）のプッシーキャット役 や『サブスタンス』（2024）の怪演が話題となったマーガレット・クアリー。大人になって再会し、主人公の計画をかき乱すミステリアスなヒロインを魅力たっぷりに演じる。さらに、レッドフェロー家の絶対的な長であるホワイトロー役には、アカデミー賞ノミネートの名優エド・ハリスが扮し、作品に圧倒的な重厚感をもたらしている。監督・脚本を手掛けたのは、長編デビュー作『エミリー・ザ・クリミナル』（2022）でサンダンス映画祭をはじめ各国の映画祭・映画賞で高い評価を得て脚光を浴びたジョン・パットン・フォード。古典的な犯罪喜劇のプロットを現代風にアップデートし、鋭い知性と心地よい緊張感、そして痛烈なブラックユーモアを交えた一級のエンターテインメントへと仕上げた。

この度公開となったのは、5種類のスポット映像。クラシカルな本格ミステリーを装った正統派のトーンから、映画の宣伝映像らしからぬ変わり種まで、作品の持つ鋭い知性とブラックなユーモアを様々な角度から味わえるバリエーション豊かなラインナップとなっている。

＜アガサ・クリスティ編＞は、サスペンスフルなストリングスの音色とともに、280億ドルの遺産を巡る華麗なる大富豪一族の骨肉の争いを描く。正統派ミステリーの風格が漂い、欲望や復讐が交錯する人間模様に期待が高まる映像となっている。

＜クソな金持ち大集合編＞は、パーティー三昧の放蕩生活を送る「#ウォール街のドラ息子」やヒップスター気取りの「#自称アーティスト」、慈善家ならぬ「#偽善家」、信者から金を巻き上げるメガチャーチの「#カリスマ教祖」など、救いようのないクセ者だらけの親族が大集合。「全員殺して逆転相続」のコピーが痛快な逆転劇を予見させる。

＜怪しいSNS広告編＞は、ネット上で見かける副業・投資勧誘動画を忠実に再現した変わり種スポット。「知らないと損！莫大な遺産を相続する方法」と銘打ち、タイムラインに突如現れる怪しい広告のように映画のプロットに基づき大富豪になるためのノウハウをテンポよく解説している。

さらに、＜グレパグレパ編＞は七変化を遂げるグレン・パウエルのチャーミングな様々な姿と魅力を詰め込んだファン垂涎の力技スポット、＜絶賛レビュー編＞では、海外メディアから寄せられた「切れ味抜群（FILM SPEAK）」「鋭くとがった知性（The Daily Beast）」「悪趣味な因果応報（USA TODAY）」といった熱いレビューを紹介。一筋縄ではいかないプロットと「予想外のエンディング」への期待を最高潮に高める。

王道サスペンスから、痛快なダークコメディ、あるいは主演グレン・パウエルの魅力まで、様々な角度から本作の魅力にアクセスできる全5種のスポット映像が完成した。

また、スポット映像とあわせて、本作の主要な登場人物10名のキャラクターポスターも公開となった。米ドル紙幣を思わせる深みのあるグリーンが印象的なポスターには、主人公のベケット・（グレン・パウエル）、ベケットの運命を揺るがすジュリア（マーガレット・クアリー）とルース（ジェシカ・ヘンウィック）の2人の女性、家長のホワイトロー（エド・ハリス）を筆頭にベケットの遺産相続に立ちはだかる7人のクセの強い親族たちがずらりと並んでいる。