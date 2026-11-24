ポール・フェイグ監督の『ハウスメイド』（2026年11月27日公開 配給：ツイン）主演のシドニー・スウィーニーとアマンダ・セイフライドのインタビューが到着した。また、ニューヨークでのプレミア写真も公開となっている。

『ハウスメイド』は、家政婦（ハウスメイド）として雇われた訳あり女性が目の当たりにする、奇妙な豪邸で暮らすウィンチェスター家の秘密を描いたサスペンス・スリラー。

原作は、フリーダ・マクファデンの小説「ハウスメイド」で、同作はAmazonで146週間、ニューヨーク・タイムズでは157週間連続でランクインし、北米で累計200万部、全世界で累計900万部を突破したベストセラー。実写映画化した本作は、ロッテントマトで観客92％が支持し、北米で約1億2,600万ドル（約205億円）、全世界で約4億ドル（約650億円）を記録している。

家政婦として雇われる訳あり主人公のミリーを演じるのは、シドニー・スウィーニー。豪邸に住む美しい妻ニーナを演じるのはアマンダ・セイフライド。監督は、『ゴーストバスターズ』（2016）『シンプル・フェイバー』（2018）などで知られるポール・フェイグが務める。

この度、若い家政婦ミリー役のシドニー・スウィーニーと、美しい妻ニーナ役のアマンダ・セイフライドのインタビューが到着した。

最初に、原作の素晴らしさと実写化に対する意気込みについて、シドニーは「脚本を読んで、すぐに興味が湧いたわ。原作があると知って、読み始めたら、最後まで一気に読んじゃった！ 朗読版も聞いたけど、先が読めないから、どんどん引き込まれていく」と原作への愛を語ると、アマンダも「スリラー小説の中でも、飛びぬけていい作品よ。ベストセラーと絶賛されるのは納得できる。だけど映画化するのは難しかった。読者は原作に対して思い入れがあるし、登場人物も思い描いている。原作のイメージは壊したくなかったの」と実写化への苦労を滲ませた。

続いて、一緒に仕事をしてみた感想について、アマンダは「意気投合したし、仕事の取り組み方も似ていたの」と嬉しそうに話すと、シドニーも「気が合うし、楽だった！切り替えも早いし、役も引きずらないの。悲しいシーンのせいで、ずっと暗い気分でいるなんて私は嫌よ。撮影中に叫んだりわめいたりしていても、"カット"と言われたら、すぐに犬や手芸の話を始めるの」と親密さをアピールし、アマンダも「すごく似てる。取り組み方が同じ人と仕事をするのは、すごくやりやすかった」としみじみと語った。

最後に、観客へのメッセージとして、アマンダは「何も期待せずに見て！ただ身を任せるしかないし、大声で叫んで欲しいわ。見応えたっぷりだから、きっと楽しんでもらえると思うし、スリル満載よ。他にはないような体験ができるはず！」とコメントを寄せると、シドニーも「予測不能だし、見ないと損するから、一番に見て！」と笑顔で締めくくった。

あわせてニューヨークで開催されたプレミアイベントの写真が公開となっている。巨大なクリスマスツリーが飾られたマンハッタン7番街のレッドカーペットに、シドニー・スウィーニーとアマンダ・セイフライドが、胸元の大きく開いた華やかなドレス姿で登場した。

『恋するプリテンダー』（2023）などで全米で大きな注目を集めるシドニー・スウィーニーは、美しいソフトマーメイドラインで落ち着いたシルバーのドレスを上品に着こなし、『マンマ・ミーア！』（2008）などで日本でも高い知名度を誇るアマンダ・セイフライドは、カスタムメイドのプリーツが印象的なピンクドレスで華やかさを際立たせている。

また、Instagramのフォロワー数は合計3,288万人超え（2026年11月17日時点）という、まさにハリウッドセレブ同士による豪華共演も話題となっており、多くのマスコミが集まった中で行われたフォトコールでは、シドニーが手にするストールと、アマンダが身に纏うティファニーのジュエリーが煌びやかに光り輝き、二人とも気品溢れる笑顔で応じるなど、全米でも特に力を入れた注目作であることが感じ取られるプレミアイベントとなった。

原作小説があたるプレゼントキャンペーンを実施中

なお、映画の公式サイトでは、5つの質問に答えるとあなたがウィンチェスター家でどこまで家政婦として働けるかを診断できる「ハウスメイ度診断」がスタートしている。診断結果をXで投稿すると、抽選で下記賞品があたるプレゼントキャンペーンも実施中。応募は、2026年12月11日23：59まで。詳細は映画公式サイトを参照いただきたい。

キャスト＆監督サイン入りポスター1名

原作小説『ハウスメイド』1巻3名