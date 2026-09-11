サンドラ・ブロック×ニコール・キッドマンというハリウッドを代表する二大女優の豪華共演で話題を呼んだ映画『プラクティカル・マジック』の続編『プラクティカル・マジック／魔女たちの秘密』（2026年11月27日公開 配給：東和ピクチャーズ・東宝）のフィーチャレット映像と場面写真が公開となった。

『プラクティカル・マジック／魔女たちの秘密』は、1999年、サンドラ・ブロック×ニコール・キッドマン共演で話題となった『プラクティカル・マジック』の続編。オーウェンズ家という魔女の家系に生まれ、“自分たちが恋をした相手が必ず死ぬ”という呪いをかけられた魔女の姉妹、サリー（サンドラ・ブロック）、ジリアン（ニコール・キッドマン）が、家族の絆と愛で運命を切り開く物語。

監督を務めるのは、『未来を生きる君たちへ』（2010）で第83回アカデミー賞外国語映画賞を受賞したスサンネ・ビア。繊細でナチュラルな映像美で、独自の世界観を鮮やかに描き出す。オーウェンズ姉妹、そしてサリーの娘たちが【一族を襲う巨大な呪い】にパワフル＆マジカルに立ち向かう姿は、観る者に勇気と希望を与えてくれる。

この度、主演・製作を務めるサンドラ・ブロックとニコール・キッドマン、そして新たな光を吹き込む新キャストたちが、愛おしそうに作品への想いを語る特別フィーチャレット映像が公開となった。"誰でも戻りたい過去がある"というどこか懐かしく胸を締めつける言葉と共に始まる映像内では、劇中そのままのコンビネーションを見せるサンドラとニコールの対談が収められている。27年ぶりの再集結について、サンドラから「なんで今さら？ 教えてよ」と問いかけられると、ニコールは「あなたがいるからよ」と満面の笑みで即答。一瞬で互いを優しく包み込む温かい空気に満たされる中、ニコールは「私達だけの癖や仕草がある。また一緒にできるなんて本当に嬉しかった。過去の役じゃなく昔の自分みたいに、心を込めて楽しいと思える作品になったわ」と胸の内を明かす。サンドラも「相性は最高よ」と茶目っ気たっぷりに応じ、時の流れを超えた揺るぎないケミストリーを印象づける。また、この愛おしい世界観に新風を吹き込む次世代キャストたちの言葉も胸を打つ。サリーの娘カイリー役を演じたジョーイ・キングは、大先輩である二人の共演について「落ち着いた雰囲気を役に持ち込んでいたわ。本当の姉妹みたい」と感銘を受けた様子で語り、同じく娘のアントニア役を演じたメイジー・ウィリアムズも「2人が揃ったら―完璧よ」と二大女優が放つ圧倒的なオーラに深く感嘆してみせる。映像には、撮影現場でそっとハグを交わし少女のように無邪気にはしゃぎ合うメイキング風景やドラマチックな本編カットも凝縮。スサンネ・ビア監督が詩情豊かに紡ぐ映像美の中で、"ありのままの私達で、生きていく"と運命に立ち向かう魔女たちの姿は、観る者の胸を静かに熱く焦がすことだろう。

あわせて本作の美しくミステリアスな空気感を閉じ込めた場面写真計6点が一挙公開となった。27年の歳月を経て再び瞳を交わし合うサリーとジリアンの姿。互いへの深い信頼とぬくもりを宿した微笑みは、オーウェンズ姉妹が紡いできた永遠の絆を静かに物語る象徴的なカットとなっている。さらに、柔らかな光が差し込む神秘的な温室の中で黒猫を抱くジリアンのどこか儚くも美しい佇まいや、地に伏しながら手から静かに魔法の光を放つサリーの姿、指先から立ち上る煙を真剣な表情で見つめる娘カイリーの瑞々しい一瞬を凝縮。また、傘を手に美しくドレスアップした魔女たちの華やかなシーンや、夕陽の温かな追憶の光に包まれるオーウェンズ家の屋敷など、絵画のような映像美とドラマチックな物語を予感させるカットが揃っている。

また、本作の完成を祝し、現地時間8月26日にイギリス・ロンドン（オデオン・ラックス・レスター・スクエア）にて欧州プレミアが、続いて8月31日にアメリカ・ロサンゼルス（ディレクターズ・ヴィレッジ・シアター）にてLAプレミアが開催された。サンドラ・ブロックは、プレミアインタビューにて「実は私の子供たち（ルイとライラ）が映画の中にカメオ出演しているの」と愛しい秘密を明かし、会場を温かな歓声で包み込んだ。一方、ニコール・キッドマンは「27年前にまたこうして並べるなんて思いもしなかった。今夜は夜10時のマルガリータを飲みに行くわ！」と前作への深い愛おしさを込めて笑顔を見せた。さらに、受け継がれる物語を担うキャスト陣のエピソードも。ジョーイ・キングは「サンドラから『あなたたちにバトンを託す』と言ってもらえた。大切な宝物のように演じた」と感無量の面持ちで語り、メイジー・ウィリアムズはロンドンプレミアにて、かつてサンドラ・ブロックが1999年のプレミアで魅せたスタイルへの情熱的なオマージュドレスを纏って登壇。会場には前作でフランシス叔母を演じたストッカード・チャニングも駆けつけるなど、まさに時代を超えて受け継がれる魔女一族の愛と絆が結集したプレミアとなった。