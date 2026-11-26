武装した傭兵集団を相手にハンマーひとつで立ち向かい、素手の肉弾戦と突き抜けたバイオレンス描写で世界中を狂喜させた異色のクリスマス・アクション『バイオレント・ナイト』（2023）と、その続編『バイオレント・ナイト2』（2026年12月4日日米同時公開 配給：東宝東和 提供：ユニバーサル・ピクチャーズ）の2本立て先行上映が決定した。

『バイオレント・ナイト2』は、武装した傭兵集団を相手にハンマーひとつで立ち向かい、素手の肉弾戦と突き抜けたバイオレンス描写で世界中を狂喜させた異色のクリスマス・アクション『バイオレント・ナイト』（2023）の続編。前作では、少女とその家族を救うため、容赦なき肉弾戦で悪党を撃退したサンタクロース（デヴィッド・ハーバー）。しかし今作では、＜クリスマスの本当の意味＞を見失ってしまったことでまさかの"悪い子"リストに登録されてしまう!? 魔法の力を失い、頼みの超人パワーが使えない"ただのおじさん"になってしまったサンタは、ショッピングモールを恐怖に陥れる冷酷なギャングたちに立ち向かうことに──。

主人公のサンタクロース役は、大人気Netflixシリーズ『ストレンジャー・シングス』（2016～26）のジム・ホッパー署長役やMCU作品『サンダーボルツ*』（2025）のレッド・ガーディアン役で知られるデヴィッド・ハーバーが続投。前作以上の人間味溢れる葛藤と、強烈な肉弾戦を披露する。今作から参戦するサンタの妻ミセス・クロース役には、『アナと雪の女王』シリーズ（2013〜）のアナ役などで知られるクリスティン・ベル。その他にも、「チェルノブイリ」（2019）でエミー賞＆ゴールデングローブ賞にノミネートを果たした名優ジャレッド・ハリスに加え、『バッドボーイズ』シリーズ（1995〜）のジョー・パントリアーノ、プロレスラー兼俳優のマクスウェル・フリードマン、『ワイルド・スピード／ファイヤーブースト』（2023）のダニエラ・メルシオール、『グリーンランド』（2021）のアンドリュー・バチェラーなど、個性豊かな実力派キャストが集結した。前作に引き続き、製作には87ノース・プロダクションズの創設者であるケリー・マコーミックとデヴィッド・リーチ、監督もトミー・ウィルコラが再びメガホンをとる。

この度、公開に先駆け、シリーズを一気に体感できる＜『バイオレント・ナイト1＆2』2本立て"クリスマスを愛するあなたに贈る" 先行上映＞の開催が決定した

前作では、大富豪一家の豪邸を占拠した武装集団を相手に、ハンマーやクリスマスツリー、ビリヤードのボールなど、その場にあるアイテムを駆使して悪党どもを次々と血祭りにあげたサンタクロース。しかし最新作『バイオレント・ナイト2』では、なんとサンタ自身がクリスマスの本当の意味を見失ったことで"悪い子リスト"に登録され、頼みの綱である魔法の力を失ってしまう。超人パワーが使えない"ただの中年男性"となったサンタが迷い込んだのは、冷酷なギャングに支配されたショッピングモール。魔法なしで絶体絶命のピンチに、ついに最強のパートナーであるミセス・クロース（クリスティン・ベル）も参戦し、舞台もアクションも前作から大きくスケールアップした。前作からの伏線やキャラクターの魅力を引き継ぎながら、夫婦タッグによるド派手なアクションへと加速していく流れは、2本立てだからこそ味わえる極上の鑑賞体験だ。聖夜を前に、サンタ流の過激すぎるクリスマス・プレゼントを大スクリーンで一気に浴びてほしい。

さらに、本イベント限定の入場者特典として＜特製クリスマスオーナメント＞の配布も決定。クリスマスの定番スイーツであるキュートなジンジャーブレッドマンをかたどり、頭や胸元には激しいバトルで浴びた“返り血”……ではなく、真っ赤なソースがあしらわれたユーモアあふれるデザインとなっている。クリスマスツリーに飾れば、たちまち自宅が"バイオレント・ナイト"仕様に早変わりすることだろう。ファンならずともクリスマスを愛する人は必ず手に入れたい、限定アイテムをぜひ劇場でゲットしていただきたい。開催概要は以下の通り。

開催日時：12月3日19時上映開始、23時終映予定 ※途中10分間の休憩あり

劇場：TOHOシネマズ 日比谷

鑑賞料金：3,300円均一（※プレミアムボックスシートは追加料金が発生する。なお、『バイオレント・ナイト2』はR15+指定のため、15歳未満は鑑賞できない）

チケット販売方法：TOHOシネマズWebサイトにて販売

チケット販売開始日時：11月27日0時〈＝26日24時〉

特典：『バイオレント・ナイト2』特製クリスマスオーナメント（※先行上映限定配布）