『パラサイト 半地下の家族』（2019）の親子役チェ・ウシク＆チャン・へジンが再共演したことで話題となった『あなたが母親の手料理を食べられる回数は、あとどれくらい残ってますか？』（公開中 配給：KADOKAWA、KADOKAWA Kプラス）の"手料理クイズ"スペシャルムービーとメイキング写真が公開となった。

『あなたが母親の手料理を食べられる回数は、あとどれくらい残ってますか？』は、母と息子の生活の中で、ある日、突然現れた謎の数字を巡るヒューマン・ファンタジー。

この度、「あな母手料理クイズ」と題したスペシャルムービーが公開となった。ハミン（チェ・ウシク）、ウンシル（チャン・ヘジン）、リョウン（コン・スンヨン）が、拡大された料理の写真から料理名を当てる「写真クイズ」を行い、もっとも多く正解した人には賞品がプレゼントされるという映像だ。本編に登場するご飯や、定番の韓国料理など、さまざまな料理が出題される。

事前に「ゆるくやろう」と話していた様子の三人であったが、クイズは思いがけずヒートアップしていく。自身の絶好調ぶりに、悩ましげに頭を抱えるハミン、「さすがお母さん」の貫禄を見せるウンシル、ハミンにリードを許してしまい焦るリョウンと、三者三様の戦いぶりを見せる。地域による料理名の違いが判明したり、お互いの不思議な回答に首をかしげたり、正解に対して異議を唱えたりと、三人の和気あいあいとしたトークも見逃せない。

同時に手を挙げてしまい、譲り合うハミン＆ウンシルの仲良し親子ぶりや、作ってくれた「ある料理」を忘れているハミンにツッコむリョウンなど、劇中から飛び出してきたかのように息ぴったりの三人。果たしてどのシーンに出てきた料理なのか、もう一度作品を見たくなってしまうこと間違いなしの仕上がりとなっている。果たして、優勝は誰の手に!?

あわせて、作品のビハインド写真も公開。キム・テヨン監督と打ち合わせをしたり、真剣にモニターを覗き込んだりと、俳優として鋭いまなざしを見せるチェ・ウシク。一方、三角座りで談笑する様子からは、居心地のよい現場であることが伝わってくる。また、編み物にいそしむチャン・ヘジンや、栄養士役のコン・スンヨンの料理シーンの撮影裏側も公開された。そして、ハミンが父親の肩にコテンと顔を乗せ、ウンシルの隣でハミンの兄がほほえむ、家族のあたたかな記念写真も。四人の表情はとても幸せそうで、だからこそなぜか泣けてくる……少し幼く見えるハミンの表情も印象的な一枚だ。

公開前の特別試写会にて実施された「あな母満腹度アンケート」では、「鑑賞後の満腹度」と称して満足度を集計。90％以上の方が、100％の高い満腹感を得た。また、家族や友人へのオススメ度を聞いたところ、5点満点中平均4.6点と、高いオススメ度も得ている。「胃袋も心も満たされる一作」「とても素敵で心温まる映画」「大切な人と食事ができることの有難さを改めて考えさせられた」など、あな母の美味しさと優しさに包まれた観客レビュー多数到着しており、公開から4日、『あな母』の温かさが広がっている。