ガイ・リッチー監督最新作『グレイ・ミッション』の本編映像が公開

ガイ・リッチーの監督最新作『グレイ・ミッション』（公開中 配給：AMG エンタテインメント）の本編映像が公開となった。

『グレイ・ミッション』は、アメリカ海軍（Navy SEALs）とイギリス海兵隊（SBS）のエリートが手を組み、法で裁けぬ巨悪に戦いを挑むバディアクション。天才的頭脳を持つ潜入・人質救出のプロ、シドを演じるのはヘンリー・カヴィル。そして、高度な戦闘能力を誇る命知らずの相棒ブロンコを、ジェイク・ギレンホールが演じる。ガイ・リッチーならではのクールでスタイリッシュな映像、軽快なユーモア、一瞬で爆発する緊張感が漲り、スリルと興奮が途切れることなく押し寄せる。

この度公開となった本編映像では、独裁者サラザール（カルロス・バルデム）が牛耳る島で次々と敵に囲まれていく緊迫感溢れるシーン。サラザールとの交渉を終え、一息つくためにカフェに入るレイチェル（エイザ・ゴンザレス）。その護衛にブロンコが付き、シドとチームでその周辺を見張るが、島全体が敵のアジトとも言える場所。気を抜ける時間などあるはずがなく、あれよあれよとサラザールの手下たちがカフェ店内に入り込み、さらに周辺を固めていく。シドとブロンコが率いる護衛チームの6名に対し、敵は倍以上の14名。的確に指示を送るシド。さすがに異変を感じ取ったレイチェルが「問題でも？」と聞くとブロンコは「腕試しだ」と言って静かに銃に消音器を取り付け戦闘態勢に入る。徐々に徐々に増していく緊迫感がたまらないこのシーン。"独裁者のアジトでカフェに入るなんて"とツッコミたくもなるが、ここから期待を裏切らないガイ・リッチー監督らしいスタイリッシュなアクションが展開する。