『ワーキングマン』（2025）『ワイルド・スピード』（2001〜）の製作陣が仕掛けるトレジャー・アクション"Afterburn"の邦題が『アフターバーン 世紀末の秘宝』（配給：スターキャットアルバトロス・フィルム）に決定し、2026年11月13日より全国公開となる。この発表にあわせてティザービジュアル、特報が公開となっている。

『アフターバーン 世紀末の秘宝』は、スコット・チットウッドとポール・エンズ原作による、文明崩壊後のヨーロッパを舞台としたグラフィックノベルを映画化した作品。

主演は『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』シリーズ（2014〜）のデイヴ・バウティスタ。共演にオルガ・キュリレンコ、サミュエル・L・ジャクソンら豪華キャストが集結した。監督は、『ジョン・ウィック』シリーズ（2014〜）を生み出したアクション集団87Eleven出身で、監督デビュー作『デイ・シフト』（2022）がNetflix世界1位を獲得したJ・J・ペリー。スタント界の第一人者として培った経験を生かし、肉弾戦、銃撃戦、チェイスなど迫力満点のアクションをリアルなスタントで映像化。さらに、『ワーキングマン』『ワイルド・スピード』などを手掛けた製作陣も参加。荒廃した未来世界を舞台に繰り広げられる、スリルと興奮に満ちた冒険譚が幕を開ける。

この度公開となったティザービジュアルには、いまや世界的アクションスターとして確固たる地位を築いているデイヴ・バウティスタが扮する、文明崩壊後の世界で"失われたものを必ず見つける男"として生きるトレジャーハンター、ジェイクの後姿が切り取られる。「失われた名画《モナ・リザ》を追えー。」というキャッチコピーとともに、文化遺産をめぐる壮大な冒険と、圧倒的な"生身のアクション"を融合させた、圧倒的なスケール感を感じさせる仕上がりになっている。

あわせて公開となった特報映像では、荒廃した世界で、レオナルド・ダ・ヴィンチの名画《モナ・リザ》を探し出すという依頼がジェイクに舞い込むシーンから始まる。それは、これまでとは桁違いの危険を孕む任務だった！ カーチェイス、銃撃戦、爆発の連続など、息つく間もなくアクションの奔流に飲み込まれるのは間違いなしの映像となっている。