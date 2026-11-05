ディズニー＆ピクサーの人気シリーズ最新作『トイ・ストーリー5』の4K UHD/ブルーレイ/DVDが12月23日に発売

ウォルト・ディズニー・ジャパンは、日本公開から30年を迎えたディズニー＆ピクサーの大人気シリーズ最新作『トイ・ストーリー5』を、2026年12月23日にぷっくり浮き出るアウターケース付きのブルーレイ＋DVD セット、4K UHD＋ブルーレイ セット、DVDで発売する。価格は4K UHD＋ブルーレイ セットが7,590円、ブルーレイ＋DVD セットは5,390円、DVDは4,070円。発売を記念し、"バズ軍団"も活躍するクライマックス・シーンに迫るメイキング映像を、ボーナス・コンテンツより一部抜粋して公開した。

『トイ・ストーリー5』は、デジタル機器の普及が子供たちの遊び方に変化を及ぼす中、おもちゃのジェシー、ウッディ、バズ・ライトイヤーたちが、少女ボニーのもとに登場したタブレット端末「リリーパッド」と向き合う物語を描く、ディズニー＆ピクサーの人気シリーズ最新作。

4K UHD＋ブルーレイ セット

ブルーレイ＋DVD セット

DVD

この度、ブルーレイ＋DVD セット/4K UHD＋ブルーレイ セット/DVDの発売を記念して、"バズ軍団"も活躍するクライマックス・シーンに迫るメイキング映像を、ボーナス・コンテンツより一部抜粋して公開する運びとなった。

この映像では、総勢50体のバズたちも登場する迫力のアクションシーンが、ストーリーボードからレイアウト、そして完成映像へと形になっていく様子に迫る。視覚効果監修のトーマス・ジョーダンは、台本でこの部分を読んだ時に「新作にふさわしいアクションシーンだ」と思ったものの、5秒後には「マズいぞ」と感じたと振り返る。映像では、ディレクティング・アニメーターのジェシカ・トーレスも「どうしよう 大変な作業よ」と、その時の気持ちを語っている。一方で、編集主任のジェニファー・ジューは「"やってやる"と思った」と明かし、「作品の終盤は 楽しく心を揺さぶりたいものよ」とコメント。撮影監督（レイアウト）のマット・アスプベリーが「アクションのおかげで楽しいシーンになった」と語るように、スタッフの熱い情熱がたっぷり詰まったファン必見のメイキング映像となっている。

海岸に打ち上げられた50体の新しい「ハイテク・エディション バズ・ライトイヤー」。彼らは、アンドリュー・スタントン監督が提出した初期の脚本から登場していたという。電子機器の台頭や、物語の核となるジェシーとともに、迷子になったバズたちも、早くから本作の構想に盛り込まれていた。スペースレンジャーモードのまま現実に放り出された彼らが目指すのは、スター・コマンドへの帰還。そのためには、仲間同士で協力しなければならない。しかし、彼らにとってスター・コマンドとは何なのか? お馴染みのバズとはひと味違う、50体のバズたちの冒険にも注目いただきたい。

今回発売するブルーレイと既に提供が始まっているデジタル配信（購入）には、公開となった"バズ軍団"の誕生に迫る「"バズ軍団"の誕生秘話」のほか、お馴染みのおもちゃたちに触れる「帰ってきたオモチャたち」、豪華キャストたちのアフレコの様子がわかる「楽しい収録現場」、新キャラクターを紹介する「まぼろしのオモチャたち」、さらに「NGシーン集」や「未公開シーン」など、ファン必携の充実のボーナス・コンテンツを収録している。