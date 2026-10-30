マウスコンピューター、RTX 50とCore Ultra搭載の16型ノートPC「DAIV Z6」発売 - 薄型・軽量と高性能を両立のクリエイティブモデル

マウスコンピューターは、クリエイター向けブランド「DAIV」より、薄型・軽量と高性能を両立した16.0型ノートパソコン「DAIV Z6」を発売した。写真・画像編集や動画編集から、3Dモデリング、CADまで幅広いクリエイティブワークに適したスペックを備え、価格は税込み389,800円から。

DAIV Z6

ボディ素材にマグネシウム合金を採用し、16.0型の大画面を備えつつ、重量約1.68kg、薄さ約19mmの薄型・軽量ボディを実現している。

性能面では、Intel Core Ultra 7 プロセッサー 255HとNVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPUまたはGeForce RTX 5060 Laptop GPUを搭載。

ディスプレイは解像度2560×1600、アスペクト比16:10の16.0型液晶で、DCI-P3 100%の広色域に対応し、出荷前のキャリブレーションとカラープロファイルの適用により、高い色再現性を誇る。

パワフルだが軽くて薄い

ディスプレイもDAIVならではの高品質仕様





インタフェースの種類と配置

ラインナップはGPUの違いで「DAIV Z6-I7G50SR-B」と「DAIV Z6-I7G60SR-B」があり、BTOカスタマイズに対応。各スペック概要は以下の通り。

「DAIV Z6-I7G50SR-B」

インテル Core Ultra 7 プロセッサー 255H

NVIDIA GeForce RTX 5050 Laptop GPU

16GBメモリ

500GB NVMe Gen4×4 M.2 SSD

価格389,800円（税込）

「DAIV Z6-I7G60SR-B」

インテル Core Ultra 7 プロセッサー 255H

NVIDIA GeForce RTX 5060 Laptop GPU

16GBメモリ

500GB NVMe Gen4×4 M.2 SSD

価格419,800円（税込）