マウスコンピューターは11月19日、クリエイター向けパソコンブランド「DAIV」のブランド誕生10周年を記念して、初音ミクさんとのコラボレーションプロジェクトを開始すると発表した。コラボレーション作品の制作や、新千歳空港国際アニメーション映画祭へ協賛など、記念施策を展開していく。

今回DAIVが協賛する新千歳空港国際アニメーション映画祭は、北海道の新千歳空港ターミナルビルで11月20日より開催。会場では、DAIVコラボレーション作品の上映や、その制作に使用したDAIVを体験できる「初音ミク×DAIV」特別展示ブースを11月21日より出展する。

また、同映画祭のコンペティションでは、協賛を記念して、「DAIV賞（DAIV Award）」を設け、新たなアニメーション・映像表現に挑戦するクリエイターを応援する賞として対象作品を選出する。

なお、コラボレーション作品は、DAIVのブランドテーマである「飛び込め、感性の世界へ」をコンセプトに、初音ミクさんをボーカルに起用したオリジナル作品だ。本プロジェクトのために、大漠波新氏がオリジナル楽曲を書き下ろしており、「新たな表現へ挑戦するクリエイターを応援するメッセージが楽曲に込められている」という。また、Oda Kogane氏によるイラストと、クリプトン・フューチャー・メディアによる映像を組み合わせ、MV(Short ver.)も制作している。

これら今回の制作活動は、キービジュアルを担当する木澄玲生氏、楽曲を担当する大漠波新氏、MVイラストを担当するOda Kogane氏、映像制作を担当するクリプトン、すべてのクリエイターがDAIVのパソコンを使用している。

制作に使われた「DAIV FX-I7G90（NVIDIA Studio 認定PC）」

マウスコンピューターでは今後、上記の映画祭での展示を皮切りに、クリエイターインタビューやオリジナル楽曲・MVなどのコンテンツを特設ページで順次公開し、2027年3月頃まで展開していく予定だ。

初音ミク × DAIV 10th Anniversary 特設ページ

https://www.mouse-jp.co.jp/store/brand/daiv/10th-collab-hatsune-miku.aspx