Amazon.co.jpが実施する年に一度のビッグセール「Amazonプライムデー」。今年は、7月7日（火）0:00〜7月9日（木）23:59の先行セールと、7月10日（金）0:00〜7月13日（月）23:59の本セールが開催されます。

先行セール（3日間）と本セール（4日間）の計7日間にわたり、さまざまな売れ筋商品が特別価格で販売されます。

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なかでも今回特に注目したいのが、コストパフォーマンスとゲーミング性能を両立したMSIの「Cyborg 15シリーズ」です。

随所にスケルトンのパーツを使用した斬新なデザインと、高性能CPU＆最新鋭GPUによる高いパフォーマンスは、これまでにないゲーム体験をもたらしてくれます。

ここでは、そのラインナップからセール対象の2モデルを取り上げ、スペックや使い勝手を比較しつつ、それぞれどんなユーザーにおすすめなのかを解説していきます。

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スケルトンデザインの本体に高性能を搭載

MSIの「Cyborg 15シリーズ」は、日常使いからオンラインゲームまで幅広い用途をカバーする性能バランスに優れたゲーミングノートPCです。

黒を基調とした洗練された外観デザイン

随所にスケルトンのパーツを採用した近未来的なデザインが大きな特徴になっています。

項目 内容 CPU インテル Core i7-13620H GPU GeForce RTX 50シリーズ Laptop GPU メモリ 16GB DDR5 ストレージ 512GB（M.2 NVMe） ディスプレイ 15.6インチ、フルHD（1,920×1,080）、ノングレア、144Hz 本体重量 約2.2kg 通信 有線LAN（1Gbps）、Wi-Fi 6E（11ax）、Bluetooth 5.3 インタフェース USB 3.2 Gen2 Type-C（映像出力、USB PD対応）×1、

USB 3.2 Gen2 Type-A ×2、

HDMI ×1、

オーディオコンボジャック ×1 キーボード 4ゾーンRGBバックライト内蔵日本語キーボード Webカメラ 92万画素（マイク内蔵、プライバシーシャッター付）

CPUには、高性能なPコアを6基、高効率なEコアを4基備えた10コア16スレッドのインテル Core i7-13620Hを搭載。マルチコア性能に優れており、ゲームはもちろん、RAW画像の現像や動画のエンコードなどの負荷の高い処理も快適に行えます。

GPUは、ミドルクラスのGeForce RTX 50シリーズ Laptop GPUを搭載しており、AIによるアップスケーリングやフレーム生成などを活用して、動作が重くなりがちなAAAタイトルでも軽快にプレイできます。

メモリは標準で16GB搭載しており、一般的な用途には十分な容量。メモリースロットがひとつ空いているため、将来的に物足りなくなってきた場合はMSI公認サポート店にて増設することが可能※です。

※ユーザー自身による増設・交換は保証対象外となります

ストレージはデータ転送速度が高速なM.2 NVMe SSDで、容量は512GBあり、ファイルサイズの大きなゲームアプリや動画データなども余裕を持って保存できます。

ディスプレイは画面サイズが15.6インチ、解像度がフルHD（1,920×1,080）という使い勝手に優れるスペック。リフレッシュレートが144Hzと高く、GPU性能を活かした残像感の少ない滑らかな映像でゲームをプレイできるのも魅力的なポイントです。

ゲーミングノートPCらしく、好みの色や発光パターンに設定できる4ゾーンRGBバックライト内蔵キーボードを搭載しているのも特徴。ゾーンごとに発光カラーを変えられるので、キーの配置をすばやく把握できるのが便利です。

ゾーンごとに発光カラーを設定できる4ゾーンRGBバックライト内蔵キーボードを装備

また、ゲームでよく使うWASDキーがスケルトンのキートップになっており、他のキーと見分けやすいのも◎。キーピッチやキーストロークに余裕がありタイピングしやすいので、メール作成や文書作成なども捗ります。

このほか、意図しない映り込みを防げるプライバシーシャッター付きWebカメラや、映像出力とUSB PDに対応したUSB 3.2 Gen2 Type-Cポート、オンラインゲーム時に通信が安定しやすい有線LANなど、ユーザー目線で使い勝手を考慮した機能が数多く搭載されています。

本体左側面にLAN、USB 3.2 Gen2 Type-Aを、本体右側面にオーディオコンボジャック、USB 3.2 Gen2 Type-C（映像出力、USB PD対応）、USB 3.2 Gen2 Type-A、HDMI端子を搭載している

これだけ充実した性能を備えながら本体重量が約2.2kgに抑えられており、据え置きだけでなく、持ち運んで利用することも可能。使う場所を選ばないのも大きなメリットです。

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ゲーム体験を重視するならRTX 5060、初めての1台ならRTX 5050搭載モデルがおすすめ

今回紹介する2モデルの違いは、搭載するGPUにあります。「Cyborg-15-B13WFKG-1172JP」はミドルクラスのGeForce RTX 5060 Laptop GPUを、「Cyborg-15-B13WEKG-1182JP」はエントリークラスのGeForce RTX 5050 Laptop GPUを搭載しています。

いずれもフルHD（1,920×1,080）〜WQHD（2,560×1,440）くらいの解像度なら、多くのゲームを快適にプレイできる実力は持っています。ただし、RTX 5060はRTX 5050に比べて演算処理を行うコアの数（シェーダー数）とメモリ帯域幅に優れているため、より高画質で快適にプレイすることが可能です。

ゲームタイトルにもよりますが、同じ画質設定ならRTX 5060の方が2〜3割高いフレームレートを出すことができます。

項目 Cyborg-15-B13WFKG-1172JP Cyborg-15-B13WEKG-1182JP GPU GeForce RTX 5060 Laptop GPU GeForce RTX 5050 Laptop GPU ゲームジャンル FPS、TPS、対戦ゲームなど動きの激しいゲームをしっかり楽しみたい 動きの少ないRPGやシミュレーション、カジュアルゲームなどを快適に楽しみたい 画質 高画質・高フレームレートでプレイしたい ゲームの世界観が楽しめれば画質にはこだわらない 用途 ゲーム中心で使いたい 普段使いとゲームをバランスよく使い分けたい 購入の基準 長く使いたい コスパ・使いやすさを重視したい

サイバーパンク2077やファイナルファンタジーXVI、モンスターハンターワイルズのような高い描画負荷がかかるゲームをプレイをしたい場合、Apex LegendsやCall of Dutyなどの動きの激しい対戦ゲームを高画質・高フレームレートで少しでも有利に戦いたい場合は、RTX 5060を搭載した「Cyborg-15-B13WFKG-1172JP」の方が向いています。また、高解像度の動画編集や3DCG制作などの負荷の高いクリエイティブ用途にもこちらがおすすめ。

一方、動きの少ないRPGや中程度以下の重さのゲーム、パズルなどのカジュアルゲームをプレイするのが中心で、ウェブサイトの閲覧やビジネス文書作成などの日常用途とゲーム用途を1台でバランスよく使い分けたいという人には、RTX 5050を搭載した「Cyborg-15-B13WEKG-1182JP」が向いています。価格も比較的手頃なので、コストパフォーマンスを重視する人やこれからゲームを始めてみたい人にはピッタリです。

たとえば、内蔵ディスプレイである程度快適にゲームできれば問題ないならRTX 5050を搭載した「Cyborg-15-B13WEKG-1182JP」、より高解像度の外付けゲーミングモニターにつないでプレイすることも考えているならRTX 5060を搭載した「Cyborg-15-B13WFKG-1172JP」がおすすめです。

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「Cyborg 15シリーズ」を特別価格で手に入れるチャンス

サイバーパンクの世界観を反映したスケルトンデザインのボディに、高性能なCPUや最新世代GPUを搭載し、普段使いからゲームまで幅広い用途をカバーする性能バランスの取れた15.6型ゲーミングノートPC「Cyborg 15シリーズ」。

今回のAmazonプライムデーでは、ラインナップのうち、ゲーム体験を重視する人に向いた「Cyborg-15-B13WFKG-1172JP」と、日常用途とゲーム用途をバランスよく使い分けたい人に向いた「Cyborg-15-B13WEKG-1182JP」の2モデルが特別価格で提供されます。これからゲームを始めようと考えている初心者からヘビーゲーマーまで、自分のゲームのレベルや目的に合わせて最適な1台を選択可能。この機に買い替えを検討している人はもちろん、初めてのゲーミングノートPCを探している人も、一度チェックしてみてはいかがでしょうか。

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