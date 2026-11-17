世間では、JR東日本の「Suicaのペンギン」の引退が注目されているが、PC業界において、大きな貢献を果たした人気キャラクターが、そっと姿を消そうとしている。

それが、NECの「バザールでござーる」である。

同社サイト（https://jpn.nec.com/bazar/）によると、「バザールでござーるのホームページは、2026年11月24日をもちまして公開を終了いたします。長年ご覧いただき、誠にありがとうございました」と記載されている。

35年前に登場し、通称「パザござ」で人気を博したキャラクターが、あと残り1週間で、完全に姿を消すことになる。

変化するNECと、「バザござ」35年の歴史

NECでは、「『バザールでござーる』は、NECがBtoC事業の割合が高かった時代において、個人ユーザーへの親しみやすさを醸成する販促キャラクターとして誕生した。一方、近年は社会価値創造型企業として、BtoB事業へとシフトしており、そのなかで、企業イメージとの乖離が大きくなってきた。そのため、活用の中止を決定した」と、サイトの公開を終了する理由を説明。「これまで長きにわたり『バザールでござーる』のキャラクターに親しみをもって接していただいたことに感謝します」と述べている。

「バザござ」のサイトでは、キャラクターを使用した「ポストカード」や「健康ダイアリー&体重グラフ」、「予定表」、「絵日記&原稿用紙」、「伝言メモ」、「キーボードメモ」、「ふせん」、「スレジュール帳」、「ブックカバー＆しおり」、「Todoメモ」のほか、スマホ向けの「壁紙」のダウンロードが可能だ。これらは、今後も使えるコンテンツであることから、「バザござ」ファンは、ぜひ、11月24日までにダウンロードして欲しい。

また、「バザールの歴史」では、制作秘話がQ&A形式で公開されているほか、キャラクターを紹介するページもある。

健康ダイアリーの表紙

ふせん

絵日記

伝言メモ

体重グラフ

スケジュール表

週間スケジュール表

月間スケジュール表

Todoメモ

スマホの待ち受け画面

原稿用紙

キーボードメモ

しおり

ブックカバー

「バザールでござーる」は、NECのPC事業においては、欠かすことができないキャラクターだった。

「バザござ」は、1991年11月に、NECが、パソコンを中心に実施した販売促進キャンペーン「NEC 冬の情報生活市 バザールでござーる」がきっかけとなって登場した。

販促キャンペーンのサブタイトルである「情報生活市」の名称や、この取り組みが、量販店などの店頭市場向けキャンペーンであることから、「市場」という意味の「バザール」という言葉が浮かび、そこから「バザールでござーる」というキャンペーンタイトルが誕生。その時点では、キャラクターはいなかったものの、「バザールでござーる」というフレーズから、「こざる」のキャラクターを考案し、主人公となるサルのキャラクターの名前を「バザール」として、販促展開を進めることになったという。

つまり、キャンペーンの名称が先行して、あとから、それにあわせてキャラクターを制作。あっという間に、NECのブランドを象徴する大人気キャラクターになったのだ。

「バザござ」の制作は、メディアクリエーターの佐藤雅彦氏が担当。テレビCMでは、財津一郎さんのナレーションにより、「バザールでござーる、バザールでござーる。NECのお店に行くでござーる」というフレーズが定番だった。バザールがNECのお店に向かいながらも、様々な困難に出会う様子をユーモラスに描いていた。音楽は明治大学グリークラブが担当した。

当時は、このテレビCMを見た子供たちが、語尾に「ござーる」をつける口調を真似するなど、「バザールブーム」と言われるほどの社会現象となったほか、このキャラクターが登場したテレビCMなどは、多くの広告賞を受賞した。

キャンペーンでは、PCをはじめとしたNEC製品を購入すると、ジャンパーやパジャマ、まくら、バッグ、扇風機などのバザールグッズが抽選で当たり、これらの景品は、プレミアムグッズとなるほどの人気ぶりだった。

また、絵本として、「バザールでござーるの小冒険」と「バザールでござーるのバナナ裁判」の2冊が出版されており、財津一郎さんによるシングルCD「バザール3兄弟音頭」も発売されている。

ちなみに、NECブランドのPC事業は、2011年以降、レノボ傘下のNECパーソナルコンピュータに移管。そのため、昨今ではPC事業のキャラクターとして使用されることはなかった。「バザござ」は、PC事業から外れ、NECが関係者や取引先などに配布するカレンターなどに採用され、2026年度版のカレンダーも用意された。また、公式サイトを通じて、各種コンテンツをダウンロードできるサービスを続けてきた。

2026年11月24日で、NECは販促などでの活用を終了するため、2027年版のカレンダーなど、新たなグッズは制作されいない。

「バザールでござーる」のサイトによると、サルのキャラクターであるバザールは、アフリカの旧ザイール（コンゴ民主共和国）生まれであり、日本の文化を学ぶために来日し、おっちょこちょいで、ちょっとさみしがりという性格だという。ホームシックにかかったときは、大好きなバナナで気を紛らわすことがあり、当時のテレビCMなどでも、バナナがよく登場していた。

また、バザござファミリーとしてキャラクターが増えていき、医師の道を目指し、泳ぎはカナヅチながらも名前はクロールという兄や、すでに一児の母となっている姉のテリーヌ、昆虫採集が好きで、九九の五の段が得意な弟のスモールなど、12人の家族が登場した。また、サブキャラクターとして、お山で一番の情報通のうさ山ぴょん助、計算と化学が得意な理数系きつねの子ぎつねコン平太、たまごからかえったとき、最初に見たものがバザールだったため、しばらくはお母さんと間違えていたひよこのピヨなどがいる。

バザールのブロフィール

35年の歴史を持つ「バザござ」に触れることができるのもあと1週間。当時からのファンも、初めて「バザござ」を知ったという人も、残り1週間の「バザござ」との最後の期間を満喫して欲しい。