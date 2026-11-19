レッツノートでは、公式直販サイト「Panasonic Store Plus」を通じて、「カスタマイズレッツノート」を販売している。

カスタマイズは、レッツノートの大きな特徴のひとつで、天板や本体、キーボード、ストレージ、通信機能、ソフトウェアなど、10項目を対象にカスタマイズを実施。組み合わせは全部で約46万通りにおよぶという。まさに自分だけのレッツノートを作り上げることができる。

カスタマイズレッツノートは、標準仕様では対応できない用途にも、最適なスペックで対応できるように、仕様が変更できるオーダーメイド方式を採用。天板カラーやキーボードなどの色の組み合わせで、自分ならではの個性を発揮したレッツノートを作り上げることもできる。

Panasonic Store Plusのカスタマイズレッツノートのページ

そして、カスタマイズレッツノートは、兵庫県神戸市のパナソニック コネクト神戸工場で生産されており、注文を受けたあと、それぞれの仕様にあわせてカスタマイズを行っている。標準モデルが、複数人のスタッフが並んだラインで生産されるのとは異なり、少数精鋭による熟練スタッフが1台ずつ生産。これにより、様々なカスタマイズに柔軟に対応できるようにしている。

Panasonic Storeの歴史、「パナセンス」に始まり「マイレッツ倶楽部」へ

Panasonic Store Plusの歴史を辿ると、2000年4月にスタートしたパナソニックグループ初のメーカー直販サイト「パナセンス」に行き着く。

「パナセンス」は、松下ネットワークマーケティング（当時）が独立した形で運営していた家電製品や消耗品を取り扱うオンラインストアだ。

長年に渡り、全国1万5000店舗を展開する地域販売店「パナソニックの店」（街のでんきやさん）や、主要家電量販店によって、販売を行ってきたパナソニッグループにとって、それと対抗することになるメーカー直販の公式オンラインストアの開設は、まさに大きな挑戦だったといえる。

一方で、レッツノートの事業部門では、連載第6回目で触れたように、レッツノートの「復活」に向けたプロジェクトチームが結成され、「真のビジネスモバイル」の開発に向けた取り組みが進められていた時期であった。

このプロジェクトの成果は、2002年3月に「CF-R1」として結実。市場から大きな話題を呼んだのは先述した通りだ。

実は、プロジェクトチームは、「CF-R1」の開発段階から、カスタマイズの要素を盛り込むことを検討していた。

検討の対象としていたのは、天板や左右のアンテナカバー、ホイールパッドの縁（パッドリング）に特別カラーを用意すること。さらに、当時はカードタイプの外付けが基本となっていたワイヤレスLANの内蔵、HDDの容量拡大など、仕様の変更にまで及んでいた。国内に自社工場を持つパナソニックの強みを生かして、これまでにないサービスを提供しようと考えていたのである。そして、こうしたニーズに対応するには、オンラインでの販売が最適であるという声もあがっていた。

具体的な動きが始まったのは、「CF-R1」の商品企画に携わっていた社員が、コンシューマ向け営業部門の責任者として異動したことがきっかけだった。

「真のビジネスモバイル」を実現する要素のひとつに「カスタマイズ」を位置づけ、それを実現する新たな販路として、従来の販売ルートとは異なる仕組みを、具体的に模索する動きを始めたのである。

その一方で、「パナセンス」は、残念ながら苦戦を続けていた。公式直販サイトとしての特徴を打ち出せずにいたからだ。この頃のネット販売のイメージは、「アウトレット販売」や「低価格販売」であり、パナセンスの立場からは、既存販売ルートへの配慮もあり、そこに合致する施策を積極化できなかったことも苦戦につながった理由のひとつといえるだろう。

こうしたなか、パナソニックでは、ネット販売に関する市場調査を実施。そこで、あることが浮き彫りになった。

それは、直販サイトにおける「工場BTOによる付加価値販売の可能性」であった。

ネット販売でしか手に入らない付加価値モデルに対する潜在需要があることがわかったのだ。

「ここに、レッツノートならではの特徴を生かせるかもしれない」

そう考えたレッツノートの営業チームは、「パナセンス」とは異なる新たな公式直販サイトを立ち上げることを決定した。

それが、2002年2月8日からスタートしたパソコン専門直販サイト「マイレッツ倶楽部」であった。

対象としたのは、店頭ルートでは販売していない高価格帯の上位モデルの限定販売や、カスタマイズ対応であり、同社が打ち出していた個人向けPC事業強化策「OnlyOne戦略」の実現に向けた取り組みのひとつに位置づけた。

「カスタマイズ」を新たな付加価値へと育てる

「マイレッツ倶楽部」では、ユーザーとダイレクトコミュニケーションを行い、その声を反映したモノづくりを実現したほか、各種関連情報や活用ノウハウなどを提供。そして、「真のビジネスモバイル」を実現する手段のひとつとして、店頭では手に入らないひとクラス上の性能を提供することで、量販店などとの棲み分けが可能となるだけでなく、ユーザーの細かいニーズに対しても、カスタマイズで応じることができるというわけだ。そして、これを実現する上で、自社工場である神戸工場を持つ強みを生かすこともできた。

振り返ってみると、「マイレッツ倶楽部」の誕生は、「CF-R1」という新たな製品の登場において、カスタマイズという要素が盛り込まれていたこと、そこに携わっていた担当者が営業部門に異動し、新たな仕掛けがしやすかったたこと、先行した「パナセンス」において起死回生策が求められていたこと、さらに、ネット販売に対する顧客の嗜好が、アウトレット販売から付加価値販売へと広がろうとしていたといったように、複数の要素が絡み合った結果、生まれたものだいえる。

「マイレッツ倶楽部」は、その後、レッツノートの公式直販サイトとして、進化を続けていった。

「マイレッツ倶楽部」では、2002年3月から、「CF-R1」のカスタマイズサービスを開始した。レッツノートの液晶部のサイドカバーとホイールパッドのリング部のカラーカスタマイズを開始したのが最初だ。

サイトカバーは、ワイヤレスLANのアンテナがレイアウトされている場所であり、アンテナの性能を高めるために、その部分の素材だけを変更。本体に使用されているマグネシウムではなく、樹脂の成型部品にしていた。ここにデザイナーが着目。ユーザーが自由に色を変えられるようにしてはどうかと提案したことがきっかけになっている。

それまでのパソコンには、カラーバリエーションはあっても、カラーパーツに取り換えるメーカーカスタマイズはなく、その当時、業界初の取り組みとして大きな注目を集めた。

その後、マイレッツ倶楽部モデルとして、無線LAN搭載モデルや、PHSを使った広域ワイヤレスであるH”INを内蔵したモデルも用意。これも業界初の取り組みとして話題を集めた。

また、2002年9月には、「CF-R1」向けに、カラー天板を用意。シルバーやブラックなどに限定されていたビジネスモバイルパソコンの天板に、レッドやブルーといった個性を引き出す天板が加わったのだ。さらに、2003年11月には、「ピュアホワイト」カラーの天板も用意。2005年5月には、「カラーコーディネート・シリーズ」として、10色のカラー天板を発売した。カラフルなカラー天板は、圧倒的な存在感を持ち、カスタマイズレッツノートを象徴するものになった。その後、デザイン性も追求することで、天板のバリエーションは、新製品を出すたびに多様化していった。

当時の担当者によると、「当初は、思い通りの色がでなかったり、これはいい色だと思っても売れなかったり、試行錯誤の繰り返しだった」という。

ちなみに、天板へのこだわりと進化の歴史を振り返ると、2006年9月には、レッツノート生誕10周年を記念した「シルバーバレット」を用意。新潟県燕三条の金属研磨職人に依頼し、ボンネット天板の一部だけに鏡面加工を施した仕上げとしたほか、天板作成のために新しい塗料を開発し、熟練の匠の手作業で鏡面仕上げした「プロミネントレッド」、本革を使用した「ブラキッシュレザー」、ジュラルミン相当の高強度アルミを用いた「ルミナリーシールド」を用意。「機能とは無関係な部分にも、機能と同じほどに執念を注いでいた」という。

また、2010年9月の「インナールーセント」では、レッツノートとして初めて凹凸の触感を表現した天板を開発。パターンを印刷したフィルムを貼り付ける「三次元表面加飾」という工法を用い、塗装では出せない奥行きのある表現を実現した。

2013年には、ウェブ上で自分仕様のデザインを作り、天板カバーを1枚から注文できる「デザインシミュレーター」が登場。パソコンのデザインに対するニーズの多様化にいち早く対応した。

さらに、2016年10月に発売したレッツノート生誕20周年記念限定天板「七宝柄」では、「昇華転写」と呼ぶ新たな工法を導入。インクでプリントしたシートを、加熱および加圧して転写。1点ずつ丁寧に作業することで、繊細なグラフィックと耐久性を両立した。2017年9月には、絵画表現を探求する伝統画材ラボ「PIGMENT」とコラボした「ehada」天板を10種類用意。ここでは、5つの絵画技法を用いた。2019年5月の「モーションレッド」と「クロトビ」では、天板の塗料に用いられるメタリック粒子の種類や大きさにこだわり、光の当たる角度によって見え方が変わる天板とした。

この時期は、「レッツノートのデザイン天板は、色を塗るものから、絵を載せるものへと変化した」という。

さらに、2021年3月には、レッツノート生誕25周年を記念して、3種類のデザイン天板を用意したほか、SNSを通じた人気投票を実施して、1位となった2種類のデザイン天板も商品化した。また、2024年には、ユーザー投票で選ばれた2種類のデザイン天板を用意。顧客の声を反映した天板づくりを取り組みにも踏み出した。

なお、最新モデルとなる「CF-SC7」、「CF-NC7」、「CF-FC7」では、天板デザインの選択のほか、本体、ホイールパッド、キーボードも色の選択が可能であり、さらに、2026年3月には、レッツノートの発売30周年にあわせて、同モデルを対象とした限定天板として「ターコイズグロー」をカスタマイズメニューに追加。SSDを4TBにする30周年記念カスタマイズも用意している。

マイレッツ倶楽部では、当初の狙い通り、高価格帯の上位モデルの限定販売でも成果をあげていった。

2007年10月には、ビジネスモバイルの用途がエグゼクティブ層にも広がってきたことを捉えて、性能とテザインを追求した「プレミアムエディション」を発売。2011年12月には、最上位と位置づける「リミテッドモデル」をマイレッツ倶楽部で販売した。また、2008年4月には、SSD搭載モデルをカスタマイズレッツノートとしていち早く投入。2011年12月には、「プレミアムエディション リミテッドモデル」を発売し、シリーズ最上位のスペックに加え、FeliCaポートや指紋認証センサー、ウェブカメラ、ワイヤレスWANを内蔵するなど、店頭モデルにはない豊富な機能を搭載。新しいモバイル体験をユーザーに提供してみせた。

2014年1月には、大きな変化が訪れる。それが、「Panasonic Store」への統合である。

パナソニックでは、2008年1月に、製品ごとに個別展開していた「マイレッツ倶楽部」、「パナセンス」と、デジカメ専門販売サイト「LUMIX CLUB」を、「CLUB Panasonic My MALL」の名称のもとで、それぞれに運営。2014年1月には、「CLUB Panasonic My MALL」が、「Panasonic Store」としてリニューアルして、これらの直販サイトの3店舗を1店舗に統合。さらに、法人向けPCを扱っていた「SOHO PLAZA」SOHO PLAZAも統合し、新たなスタートを切ったのだ。

このリニューアルおよび統合により、パナソニックグループの直販サイトとしての認知度が高まり、Panasonic Storeは、カスタマノズレッツノートを販売するサイトとしての役割も加速していった。

「Panasonic Store」では、2015年10月には、キーボードのキートップおよびホイールパッドのカラーカスタマイズサービス開始。さらに、2017年6月には、ストレージのカスタマイズサービスを開始するなど、カスタマイズの範囲を拡張していった。とくに、ストレージのカスタマイズサービスでは、製品ごとに3～4種類のストレージを用意し、他社にはない選択の広がりを実現してみせた。

さらに、2021年6月には、「Panasonic Store Plus」をオープンした。

「Panasonic Store Plus」では、カスタイマイズレッツノートや家電のほか、電動アシスト自転車、消耗品、カーナビ、地図ソフトなどの取り扱いを新たに開始。定額利用サービスの提供も開始している。また、パナソニックによる検査済み再生品「Panasonic Factory Refresh」を、2024年4月からスタートした。

「取り扱う商品カテゴリーやサービスの範囲を広げ、お客様の理想のくらしをサポートする特別なサービスや体験を提供することを目指している」という。

神戸工場だからできたカスタマイズと国内サポート体制

カスタマイズレッツノートの実現においては、神戸工場の存在が見逃せない。

それは、カスタマイズレッツノートを作り上げるという役割だけでない。神戸工場側から、開発チームや営業／マーケティングチームに対して、新たなカスタマイズに関する積極的な提案があり、それがサービスにつながっているケースが少なくないという。

そして、こうしたカスタマイズしたレッツノートを、短期間にユーザーに届けることができるのも、神戸工場が果たす役割が大きい。

開発、生産、営業／マーケティングの緊密な連携が、カスタマイズレッツノートの進化を支えている。

パナソニックでは、マイレッツ倶楽部の時代から、レッツノートユーザー向けのサービスにおいても、先進的な取り組みを行ってきた。

2003年2月には、カスタマイズレッツノートを長く使ってもらうことを目的とした「レッツノート・クリニックサービス」を開始し、無償でのバッテリーチェックのほか、カラーパーツやパームレスト、キーボードの有償交換、本体の点検や清掃などを行ったのに続き、2007年10月からは、マイレッツ倶楽部を通じて、盗難も対象とする3年特別保証の「プレミアムサービス」をスタート。2009年5月には、プレミアムエディションユーザーを対象にしたプレミアムメンバー制度を開始し、レッツノートの外観の中身を点検、清掃などが無償で受けられるようにしたほか、万一の故障時に便利な「データ復旧サービス」の費用を助成してもらえるなど、より高い満足度を届ける特典やサービスを提供した。さらに、2017年1月には、カスタマイズレッツノートを対象に、先行する形で4年保証を開始。2019年5月には、これを5年保証にまで拡大している。

カスタマイズレッツノートを購入するユーザーのなかには、こうした手厚いサービスを選択理由にあげる人も少なくない。