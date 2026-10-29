マウスコンピューターでは、10月30日（金）より同社ダイレクトショップ、ならびにG-Tune：Garageにて店舗限定セールを開催すると発表した。ダイレクトショップ限定のおすすめモデルを特別価格で販売する。開催期間は各店舗、10月30日（金）の開店時間から、2026年11月19日(木)の閉店時間まで。

直営店舗の店頭にて、「ゲーミング祭」としてゲーミングPCの特価販売を実施する期間限定セールだ。セールの実施詳細はこちらの同社特設ページで案内しており、セール品の内容も先行公開している。なお、セール品は各店舗で数量限定もあるので注意いただきたい。

マウスコンピューター ダイレクトショップが「ゲーミング祭」を開催

以下、セール対象モデルの一部を紹介しておく。

「NEXTGEAR JG-A5G60/ALEX」 店頭価格：249,800円（税込）

・Windows 11 Home 64ビット

・AMD Ryzen 5 5500 プロセッサ

・GeForce RTX 5060（8GB）

・16GBメモリ

・NVMe 1TB SSD

・電源：650W 電源 (80PLUS BRONZE)

・ガラスサイドパネル

・3年間センドバック修理保証

付属品・周辺機器：

・23.8型液晶ディスプレイ（iiyama G-MASTERシリーズ）

・有線ゲーミングキーボード＆マウス（ホワイト）

※すぐにゲームを始められるオールインワンパッケージ。ブラックカラーのセットモデルも用意。

NEXTGEAR JG-A5G60/ALEX

「G TUNE P5-I7G60WT-C（ホワイト）」 店頭価格：329,800円（税込）

・Windows 11 Home 64ビット

・インテル Core i7-13620H プロセッサー

・GeForce RTX 5060 Laptop GPU（8GB）

・32GB（DDR5）メモリ

・1TB NVMe Gen4 SSD

・15.6型 WQHDノングレア（2,560×1,440）165Hz対応

・3年センドバック修理保証標準

※カラーラインアップも選べる高性能ゲーミングノート。