マウスコンピューターは、同社EC直販サイトにて、最大13万円の値引きなど、PC製品がお得に買える「ハロウィンセール」をスタートした。本日10月28日から11月18日 10時59分までの期間限定で開催する。
セール中の製品例は以下の通り。
・mouseノート「mouse K8-I7G50BK-A」
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gmouse-k8i7g50bkaddw102dec/
344,800円(税込)→299,800円(税込)
・mouseデスクトップ「mouse SH-A5A01」
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gmouse-sha5a01b5b0aw101dec/
159,800円(税込)→129,800円(税込)
・G TUNEノート「G TUNE H6-A9G60BK-C」
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-h6a9g60bkcfdw102dec/
299,700円(税込)→264,700円(税込)
・G TUNEデスクトップ「G TUNE DG-I7G7T」
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/ggtune-dgi7g7tb8bgdw101dec/
594,800円(税込)→464,800円(税込) ※最大値引き 13万円(税込)OFF
・DAIVノート「DAIV S5-A7G60SR-A（Copilot+ PC）」
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gdaiv-s5a7g60sragdw102dec/
439,800円(税込)→359,800円(税込)
・DAIVデスクトップ「DAIV FM-A7G70」
https://www.mouse-jp.co.jp/store/g/gdaiv-fma7g70b8afdw102dec/
499,800円(税込)→419,800円(税込)
ほかセールの最新状況は、こちらの同社特設ページで確認いただきたい。