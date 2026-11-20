FRONTIERブランドでPCなどを販売するインバースネットは11月20日、直販サイト「FRONTIERダイレクトストア」にて、期間限定の特価セール「ブラックフライデーセール GOLD」を開始した。11月27日15時まで。
人気＆定番モデルのゲーミングPCを、ブラックフライデーならではの特価で販売する期間限定のセールイベントだ。
おすすめモデルは、Ryzen 7 9700XとRadeon RX 9070 XTを搭載する「FRGHLMB650/WS1028」(セール価格：税込329,980円)。16GB×2で計32GBのデュアルチャネル構成メモリも標準搭載しており、コストパフォーマンスを重視するゲーマー必見のモデルという。
また、Ryzen 7 5700XとRadeon RX 9060 XT 16GBを搭載する「FRGHLB550/GBF」(セール価格：税込226,800円)は、人気タイトル「GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok」推奨PCで、バランスの良いスペックからゲーミング入門機にもおすすめの一台としている。
以下、今回のセールから、注目モデルの一部を紹介しておく。
モデル名「FRGHLMB650/WS1028」 セール価格329,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 9700X プロセッサー
・空冷CPUクーラー (CPS RT400-BK)
・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・AMD Radeon RX 9070 XT (ASRock製)
・750W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
モデル名「FRGHLB550/GBF」 セール価格226,800円(税込)
・AMD Ryzen 7 5700X プロセッサー
・空冷CPUクーラー
・32GB (16GB x2) メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・AMD Radeon RX 9060 XT 16GB (ASRock製)
・600W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
※「GRANBLUE FANTASY: Relink - Endless Ragnarok」推奨PC
モデル名「FRGHLB860K/WS1024/TCG」 セール価格429,800円(税込)
・インテル Core Ultra 7 プロセッサー 270K Plus
・空冷CPUクーラー (ID-COOLING FROZN-A620-PRO-XE-BLACK)
・32GB (16GB x2) DDR5 メモリ
・1TB M.2 NVMe Gen4 SSD
・NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti(MSI製)
・850W ATX静音電源 80PLUS PLATINUM
・IEEE802.11 ax/ac/a/b/g/n (Wi-Fi 6E) + Bluetooth 5.3
セールの最新状況は、こちらのリンク先のセール会場ページで確認いただきたい。