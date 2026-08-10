GEEKOMから好評販売中のミニPC「GEEKOM AI PC IT13 MAX」の2026年モデルが編集部に送られてきたので、レビューしていこうと思います。Intelが内部構成を大幅に変更したIntel Meteor Lakeシリーズのプロセッサを中核に据え、LPDDR5 24GBメモリと500GB SSDを組み合わせて搭載。直販ストア（外部サイト）では129,900円で販売中ですが、119,900円で購入できるようです（記事制作時点）。

忙しい方向けにまとめておくと、2世代前とはいえフラッグシップのIntel Core Ultra 9 185Hは伊達ではない高性能。なにより24GBもの大容量オンボードメモリがありがたく、ローカルLLMがちくちく動く様子も眺められました。

「GEEKOM AI PC IT13 MAX」をレビュー。Copilot+ PCじゃないMeteor LakeでローカルLLMを動かす

機材協力：GEEKOM

Intel Meteor Lake搭載。Foveros採用でタイル構造に刷新されたCore Ultraプロセッサ

さっそく製品の仕様からチェック。GEEKOM AI PC IT13 MAXが搭載するIntel Core Ultra 9 185Hは開発コードでいうところのMeteor Lakeシリーズにあたるプロセッサで、その前世代である第14世代Intel Coreシリーズから内部構造をかつてないほどに刷新した点が大きな特徴です。プロセッサの各パーツをバラバラに製造し、Intelの3D実装技術「Foveros」でまとめ上げることによって性能や効率、製造性を向上させています。

具体的にはCompute TileはIntel 4、Graphics TileはTSMC N5（5nm）、SoC TileとI/O TileはTSMC N6（6nm）、Base TileはIntel 16（22FFL）で製造され、1つのプロセッサを構成しています。それまでのIntelはひとつのシリコンにすべて同じリソグラフィーで各パーツを製造するモノリシックな構成を維持し続けてきたため、大刷新とアピールされていたというわけ。

なおNPUを搭載していますがそれほど高性能ではないため、昨今ノートPCの謳い文句によく見るCopilot+ PCには準拠しておらず、プロセッサ全体の推論性能はNPUを搭載しているといっても40 TOPS（Int8）前後と控えめ。このあたりは最新のPanther Lake等と比較すると数値上では若干見劣りしますが、手元でローカルLLM等を動かす大負荷の前ではあまり大きな差にはならないでしょう。

PCMark 10 Extended

PassMark Rating

SSDの速度

FF14 黄金の遺産ベンチマーク

Geekbench CPUスコア

Geekbench GPU Vulkanスコア

Geekbench AIスコア

表示されていたWindows Updateをすべて適用した状態で各種スコアを計測してみました。やはり16コア/22スレッドのマルチスレッド性能がかなり高く、またRyzen 9 7940HSなどが苦戦していたFF14ベンチマークのGPU性能を大きく上回った点もポイント。SSDはKingston製のPCIe 4.0対応モデルで、普段使いに何ら支障のない順当な結果といえるでしょう。

Copilot+ PCではなくAI性能に特徴は見られませんが、せっかく24GBもの統合メモリを内蔵しているので、現在プレビュー版として公開されている「LM Studio Bionic」を用いてローカルLLMの動作も試してみました。オープンモデルをわかりやすいGUIで利用できて便利。今回はQwen3 VL 8Bを導入しています。

そのほかシステム面では、GEEKOM製品の例によってWindows OSが適切に設定されていないことが気になります。BIOSではセキュアブートが有効化されていないし、セキュアブートの証明書も切れている模様。なぜかHyper-Vが有効になっており、Windows Securityでは「お使いのデバイスは、拡張ハードウェアセキュリティの要件を満たしていません」と表示されている始末。開封してそのままWindows PCとして使えるベストな状態ではなく、思い切ってクリーンインストールしたほうがMicrosoft推奨の初期状態を適用しやすいかもしれません。

外観をチェック。開封後はいったんネット接続しないように

最後にささっと外観をチェックしましょう。送られてきたパッケージはいつもの白い箱ではなく黒字に紫色のグラデーションで印字されたゴージャスな様子。本体は天面に継ぎ目のある樹脂製ですが、中身が詰まっているのか妙にずっしりとした重量感があります。

届いたパッケージ。しっかりシュリンク付きで多湿な環境での輸送にも耐えます

なんだか質感の高い黒箱

開けたところ。黄色いシールで注意書きがありました

背面のLAN端子にも

重要なお知らせとして、初期起動時にネットワークへ接続しないよう案内されています。WindowsのOOBE（Out-of-Box Experience）時に案内通りネットワークに接続すると巨大なWindows Update適用を待つことになり、正常に動作しているか不安なユーザーが途中で電源を切ってしまう問題が起こりがち。オフラインでセットアップしておくことでいったんデスクトップにすぐたどり着くことが可能です。

付属品。120W電源とマウント用プレート、HDMIケーブルが同梱されています

箱から取り出したところ

GEEKOMのRyzenプロセッサ搭載モデルでは継ぎ目のない削り出しのアルミ筐体が採用されていますが、Intelモデルはややチープな樹脂製。サイズは若干小さめに仕上げられていますが、内部構造の制約によるものか高負荷時のファン音がやや気になります。高周波を取り除いた不快感のないサウンドとはいえ、多少の動作でそれなりの速度でファンが回っている様子でした。

今回試用した製品の仕様