NECパーソナルコンピュータは1月17日、Qualcomm Snapdragon Xを搭載した15.3型ノートPC「LAVIE N15」を発表した。11月19日から販売を開始する。

LAVIE N15は、15.3型の大画面と長時間のバッテリー駆動を両立した家庭向けノートPC。CPUにはSnapdragon X X1-26-100を搭載し、最大45TOPSのNPUを内蔵。WindowsのAI機能を利用できるCopilot+ PCに対応する。ディスプレイは1,920×1,200ドットのIPS液晶で、バッテリー駆動時間は動画再生時で約11.8時間、アイドル時で約14.3時間。

約1.6kg、厚さ約18.9mmの筐体を採用し、リビングやダイニングなど家の中で場所を変えながら使うことを想定。テンキー付きの静音キーボードを備え、文書作成やWeb閲覧、動画視聴など幅広い用途に対応する。

主な仕様は、メモリが16GB LPDDR5X、ストレージが256GB SSD、OSがWindows 11 Home。インターフェイスはUSB 3.2 Gen 1 Type-C、USB 3.2 Gen 1 Type-A 2基、HDMI出力、音声入出力などを備え、Wi-Fi 6Eにも対応する。