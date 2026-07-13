U-NEXTは、韓国ドラマ『この川には月が流れる』（全14話）の独占レンタル配信を2026年7月29日12時より開始する。レンタル価格は各話440円（2日間）。

『この川には月が流れる』は、笑顔を失った王世子と記憶を失った行商人の魂が入れ替わってしまう、笑いと感動のロマンスファンタジー史劇。

王妃と嬪宮を殺害され、悲しみと復讐に捕らわれた王世子イ・ガン役を演じるのは、『最高の恋人』（2015）や 『ある日、私の家の玄関に滅亡が入ってきた』（2021）で存在感のある演技を示したカン・テオ。2019年の『ノクドゥ伝〜花に降る月明り〜』以来6年ぶりに時代劇へ出演し、"カッコよさに生き、カッコよさに死ぬ"王世子を体現する。 一方、亡くなったはずの嬪宮と瓜二つの顔を持つ天真爛漫な行商人パク・ダリ役には、『酔いしれるロマンス』（2024）のキム・セジョンが扮する。陰謀渦巻く王宮に住まうガンは、ダリと関わるべきではないと自分に言い聞かせるものの、ひょんなことから二人の体が入れ替わってしまい――。王宮の闇、そして生まれも育ちも正反対の二人の運命が交錯していく行方に注目したい。

本作は2025年MBC演技大賞にて、キム・セジョンがミニシリーズ部門女性最優秀演技賞、カン・テオが男性最優秀演技賞、さらに両者でベストカップル賞を受賞するなど、最多7冠に輝いた話題作でもある。