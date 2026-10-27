U-NEXTは、2026年11月20日〜21日に京セラドーム大阪で開催されるグローバルK-POP授賞式『2026 MAMA AWARDS』を、見放題で日本独占生配信すると発表した。当日は、BIGBANG、ENHYPEN、ILLITらが出演する予定。

グローバルK-POP授賞式『2026 MAMA AWARDS』をU-NEXTで日本独占生配信決定

2026 MAMA AWARDS』は、CJ ENMが主催するグローバルK-POP授賞式。今年のメインコンセプトは「A MUSIC INTERSTELLAR(ミュージック・インターステラー）」。音楽で世界とつながる壮大なステージが、日本・大阪のみならず、オンライン・オフラインを通じて世界中に繰り広げられる。

パフォーマンスステージには、BIGBANG、ENHYPEN、ILLITら豪華アーティストの出演が決定。単一地域における歴代最多のパフォーミングアーティストが登場予定となっている。

日本ではU-NEXTが『2026 MAMA AWARDS』を独占で生配信する。RED CARPET、授賞式の模様は見放題で配信を行うので、U-NEXTの月額会員ならリアルタイムはもちろん、見逃し配信も視聴できる。ライブ配信の概要は以下の通り。字幕および吹替はない。

2026年11月20日 RED CARPET 15：30〜／授賞式 18：00〜

2026年11月21日 RED CARPET 12：30〜／授賞式 15：00〜

なお、見逃し配信は、ライブ配信終了後、準備が整い次第配信予定となっている。配信は日本国内のみだが、主催者（Mnet Japan, Mnet Smart+, Mnet Plus）はその限りでない。出演者は、各日以下の通り。

CHAPTER 1 2026年11月20日

Street World Fighter:Directors' War/ALLDAY PROJECT/ALPHA DRIVE ONE/BABYMONSTER/CL/ENHYPEN/Hearts2Hearts/ILLIT/INI/LNGSHOT/MODYSSEY/NCT WISH/RESCENE/TREASU RE

CHAPTER 2 2026年11月21日

&TEAM/BIGBANG/CORTIS/HWASA/IVE/izna/KiiiKiii/KO1KEYZ/LE SSERAFIM/NAYEON （TWICE）/WOODZ/ZEROBASEONE

さらにU-NEXTでは、RED CARPET招待券付きの現地観覧チケットが当たるプレゼントキャンペーンも実施する。詳細は追って案内するとのことだ。

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