ジム・ジャームッシュの6年ぶりの新作『ファーザー マザー シスター ブラザー』（配給：NOROSHI ギャガ）が、2026年11月20日に公開されることになった。この発表にあわせ、ポスタービジュアルと予告映像が公開となっている。

ジム・ジャームッシュ最新作『ファーザー マザー シスター ブラザー』の公開が11月20日に決定

『ファーザー マザー シスター ブラザー』は、『ナイト・ オン・ザ・プラネット』（1991）『コーヒー&シガレッツ』（2003）を彷彿とさせる、ニュージャージー、 ダブリン、パリと異なる都市を舞台にした3部構成の物語。描かれるのは久しぶりに顔を合わせる3組の親子・家族と、そのひと時。紅茶片手にテーブルを囲み、近況を語らう一見何気ない家族の会話に漂うのは、かみ合わない、ぎこちない、いたたまれない――時間。 家族とはいえ言わなかったこと、言えなかったことが、知らないまま積み重なってきた時間が、会話の隙間から少しずつ浮かび上がり、次第にそれぞれの人生が豊かに立ち上がっていく。

ジャームッシュならではのオフビートなリズム、その中で交わされる絶妙なユーモア、 洒脱なムードを薫らせる音楽、そして印象的なヴィンテージカー。細部に至るまで「ジャームッシュ印」に満ちあふれた一本だ。出演には、「ジャームッシュ組」のトム・ウェイツ、アダム・ドライバー、ケイト・ブランシェットをはじめ、シャーロット・ランプリングやヴィッキー・クリープスら新たな顔ぶれも加わり、巨匠のもとに豪華スターが集結した。

本作は、第82回ヴェネチア国際映画祭にて最高賞〈金獅子賞〉を受賞しているが、意外にも三大映画祭での最高賞受賞は自身初となる。

今回公開となった予告映像は、「どうだろう、乾杯しないか?」「家族の絆に」――ニュージャージーの田舎町を訪ねてきた娘と息子に、トム・ウェイツ演じる父親がそう語りかける場面から始まる。どこか気恥ずかしさを隠せない姉と弟の微妙な苦笑い。一方、 ダブリンでは、年に一度の近況報告を兼ねたアフタヌーンティーに、母（シャーロット・ランプリング）、姉（ケイト・ ブランシェット）、妹（ヴィッキー・クリープス）の3人が集う。喜ばしいはずの再会を前に、「会えるのは嬉しいのだけど、もめごとだけは勘弁してほしいわ」と、一抹の不安をのぞかせる母。そしてパリでは、両親を亡くし、遺品整理のた め再会した双子の兄妹が、かつて暮らしたアパートメントで無邪気な掛け合いを繰り広げる。家族だからこそどこかぎこちない空気をまとった3組それぞれの再会。そして締めくくる「これぞジャームッシュの真骨頂」のコピーに期待が高まる。

あわせて公開となったポスターは、上からトム・ウェイツ、アダム・ドライバー、メイム・ビアリクが並ぶ「FATHER」篇、シャーロット・ランプリング、ケイト・ブランシェット、ヴィッキー・クリープスの「MOTHER」篇、インディア・ムーア、ルカ・サバトの 「SISTER BROTHER」篇がそれぞれ配され、シンプルだが豪華な顔ぶれに圧倒される仕上がりとなっている。