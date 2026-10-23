ジム・ジャームッシュの6年ぶりの新作『ファーザー マザー シスター ブラザー』（2026年11月20日公開 配給：NOROSHI ギャガ）とセレクトショップ・bonjour records（ボンジュール レコーズ）とのコラボTシャツ4種の発売が決定した。

ジム・ジャームッシュ最新作『ファーザー マザー シスター ブラザー』とbonjour recordsのコラボTシャツが発売

『ファーザー マザー シスター ブラザー』は、『ナイト・ オン・ザ・プラネット』（1991）『コーヒー&シガレッツ』（2003）を彷彿とさせる、ニュージャージー、 ダブリン、パリと異なる都市を舞台にした3部構成の物語。描かれるのは久しぶりに顔を合わせる3組の親子・家族と、そのひと時。紅茶片手にテーブルを囲み、近況を語らう一見何気ない家族の会話に漂うのは、かみ合わない、ぎこちない、いたたまれない――時間。 家族とはいえ言わなかったこと、言えなかったことが、知らないまま積み重なってきた時間が、会話の隙間から少しずつ浮かび上がり、次第にそれぞれの人生が豊かに立ち上がっていく。

ジャームッシュならではのオフビートなリズム、その中で交わされる絶妙なユーモア、 洒脱なムードを薫らせる音楽、そして印象的なヴィンテージカー。細部に至るまで「ジャームッシュ印」に満ちあふれた一本だ。出演には、「ジャームッシュ組」のトム・ウェイツ、アダム・ドライバー、ケイト・ブランシェットをはじめ、シャーロット・ランプリングやヴィッキー・クリープスら新たな顔ぶれも加わり、巨匠のもとに豪華スターが集結した。

3つの物語が交差するオムニバス形式の本作。「FATHER」篇にはトム・ウェイツ、アダム・ドライバー、「MOTHER」篇にはシャーロット・ランプリング、ケイト・ブランシェットら豪華俳優陣が出演。さらに「SISTER BROTHER」篇には、ユースカルチャーシーンで存在感を放つルカ・サバト、インディア・ムーアらフレッシュな顔ぶれが揃い、それぞれ個性豊かなキャラクターを演じている。

この度、本作の公開を記念し、セレクトショップ・bonjour records（ボンジュール レコーズ）とのコラボTシャツ4種の発売が決定した。

今回のコラボTシャツには、「FATHER」篇でトム・ウェイツ演じる父親が、息子（アダム・ドライバー）たちの帰省を自宅前で待つシーンと、「SISTER BROTHER」篇でルカ・サバト演じる双子の兄ビリーが窓辺で亡き両親に思いを馳せるシーンを採用。作品の世界観を映し出す印象的なデザインに仕上がった。

それぞれホワイトとブラックの2色展開で、全4種類をラインナップ。サイズは、M / L / XLをそれぞれ用意している。11月6日より、bonjour records 代官山店およびJ'aDoRe JUN ONLINEにて販売が開始される。これに先駆け、10月23日よりJ'aDoRe JUN ONLINEにて予約受付を開始。価格は各13,200円。映画公開後には、一部上映劇場でも販売を予定している。

さらに、11月6日には、来日を予定しているルカ・サバトがbonjour records 代官山店（東京都渋谷区猿楽町24-1）に来店する。コラボTシャツの発売を記念したサイン会の開催も予定している。スクリーンの中で存在感を放つルカ・サバト本人と直接交流できる、ファンにとって貴重な機会となりそうだ。