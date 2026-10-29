心理ホラー『HOLE／ホール　呼び戻したら、戻れない』の不気味な"女"の場面写真4点が公開

IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』（2017）のプロデューサー、ロイ・リーが放つ、"死者との再会"が喪失を抱えた者を破滅へ導く心理ホラー『HOLE／ホール 呼び戻したら、戻れない』（2026年12月4日公開 配給：ポニーキャニオン）に登場する不気味な"女"の場面写真4点がとなった。

『HOLE／ホール 呼び戻したら、戻れない』は、「死者と二分間だけ会話できる」という設定のもと、"死者との再会"が喪失を抱えた者を破滅へ導く心理ホラー。

もし死者を呼び戻せるとしたら――その誘惑に抗えるだろうか。『リング』（2002）『THE JUON/呪怨』（2003）『IT／イット』を世界へ送り出してきたロイ・リーが新たに選んだのは、"二分間だけ死者と会話できる"という禁忌の設定だった。短い再会は慰めの仮面をかぶりながら、怒りや後悔、言えなかった言葉を呼び覚まし、喪失に囚われた者を静かに破滅へ導く。

監督は、シッチェス映画祭最優秀短編映画賞、パリ国際ファンタスティック映画祭グランプリ、サン・セバスティアン・ホラー＆ファンタジー映画祭観客賞などを受賞した同名短編を手がけたアルベルト・コレドール。彼は"心理的恐怖"と"クリーチャーの実在感"を緻密に融合させ、喪失・未練・依存といった普遍的な感情の闇を掘り下げる。恐怖という枠組みを用いながら、人が抱える"取り返しのつかない想い"に迫るその語り口は、ヨーロッパ特有の静けさと余白をまとい、怪異の存在感をより濃密に浮かび上がらせる。

ロイ・リーは本作に惹かれた理由として、「まず"死者と話せる"という設定に心を掴まれた」と語り、喪失・後悔・未練といった"人が最も弱くなる部分"に物語が触れている点を普遍性として評価している。短編版を観た際には「心理的恐怖とクリーチャーの実体感が同時に成立していた」と述べ、「このバランスなら長編として広げられる」と確信したという。Bagheadという存在についても「ただの怪物ではない。人間の未練に付け込み、それを糧にする"概念"だ」と捉え、恐怖の核は怪物ではなく"人間の弱さ"にあると繰り返し強調した。さらに、作品全体に漂うヨーロッパ特有の静けさと余白については「国際市場での差別化になる」と述べ、心理ホラーの深みと怪異の実体性が共存するアルベルト・コレドールの演出を高く評価。「彼は怪物そのものではなく、人間の心の闇を見つめようとする」と語り、主人公アイリスの喪失の物語と、Bagheadが"死の媒介者"として果たす役割が重なり合う構造を「ホラーを超えたドラマ性」と位置づけた。本作を「ヨーロッパ発ホラーの新しい潮流を象徴する作品」と捉え、恐怖の本質は怪物ではなく、人が抱える未練や依存にこそ宿るのだと結論づけている。

この度、死者を憑依させる不気味な"女"の場面写真が公開となった。ハロウィン直前に公開となった場面写真では、地下室に孤独に佇む女の姿や、タイトルにもある"ホール（穴）"の奥から這い出すように迫る異様な存在が捉えられており、逃げ場のない恐怖をかき立てる。女が地下室に幽閉されている理由、そして明かされる目的とは……。