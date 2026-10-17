ジム・ジャームッシュの6年ぶりの新作『ファーザー マザー シスター ブラザー』（2026年11月20日公開 配給：NOROSHI ギャガ）のオムニバスの最終話「SISTER BROTHER」篇で主演を務めるルカ・サバトが、来日することが決定し、あわせて、新場面写真と本編映像が公開となった。

『ファーザー マザー シスター ブラザー』に出演しているルカ・サバトの来日が決定

『ファーザー マザー シスター ブラザー』は、『ナイト・ オン・ザ・プラネット』（1991）『コーヒー&シガレッツ』（2003）を彷彿とさせる、ニュージャージー、 ダブリン、パリと異なる都市を舞台にした3部構成の物語。描かれるのは久しぶりに顔を合わせる3組の親子・家族と、そのひと時。紅茶片手にテーブルを囲み、近況を語らう一見何気ない家族の会話に漂うのは、かみ合わない、ぎこちない、いたたまれない――時間。 家族とはいえ言わなかったこと、言えなかったことが、知らないまま積み重なってきた時間が、会話の隙間から少しずつ浮かび上がり、次第にそれぞれの人生が豊かに立ち上がっていく。

ジャームッシュならではのオフビートなリズム、その中で交わされる絶妙なユーモア、 洒脱なムードを薫らせる音楽、そして印象的なヴィンテージカー。細部に至るまで「ジャームッシュ印」に満ちあふれた一本だ。出演には、「ジャームッシュ組」のトム・ウェイツ、アダム・ドライバー、ケイト・ブランシェットをはじめ、シャーロット・ランプリングやヴィッキー・クリープスら新たな顔ぶれも加わり、巨匠のもとに豪華スターが集結した。

本作は、第82回ヴェネチア国際映画祭にて最高賞〈金獅子賞〉を受賞しているが、意外にも三大映画祭での最高賞受賞は自身初となる。

この度、パリを舞台にしたオムニバスの最終話「SISTER BROTHER」篇で主演を務めるルカ・サバトの来日が決定し、11月5日と6日にプロモーション活動を行うことが明らかになった。劇中では、両親を亡くし、"孤独を分け合う双子の兄妹"の兄ビリーを演じ、両親の面影やかつての日々に思いを馳せる姿を繊細に演じている。

Instagramで約380万人のフォロワーを誇り、ファッションアイコンとして絶大な支持を集めるルカ・サバト。イヴ・サンローランをはじめとする世界的ハイブランドのモデルとして活躍するほか、自身のクリエイティブ・コンサルティング会社も設立。さらには、アーティストで写真家のノア・ディロンとともに立ち上げたクリエイティブ・プロジェクト「Hot Mess」で写真、ファッション、アートと領域を横断した活動を展開。DJとしても活動するなど、マルチな才能を発揮し、カルチャーシーンを牽引する存在として注目を集めている。ジム・ジャームッシュ監督作品への出演は『デッド・ドント・ダイ』（2019）に続き2度目となり、本作ではオムニバスの最終話「SISTER BROTHER」篇で主演を射止めた。 監督からのオファーについて、ルカは「ジムとは過去に『デッド・ドント・ダイ』で仕事をしたことがありました、その際はほんの小さな役だったのに今回彼から再びコールバックをもらえるなんて信じられませんでした。"ねえ、僕が書いたこの脚本で何かやってくれないか？"と電話がかかってきて、"もちろん、やりますよ"、と即答でした」と出演の経緯を振り返る。また、本作の魅力とテーマについて「家族は選べない、とはいえ、だからこそ兄妹の二人ははまだつながっているんです。スカイ（インディア・ムーア）とビリーは兄妹であり、双子であるという関係を通じて、たとえ離れていても、ふたりにはこの絆がある。そのことが、本当に美しいと思いました」とコメントをしている。 今回の来日ではイベントへの登壇なども予定。続報を楽しみにお待ちいただきたい。

このほど公開となった本編映像では、遺品の整理を終えたがらんとした部屋で、双子の妹とともに、幼い頃に撮影した家族写真や亡き両親の若い頃の写真を並べながら、思い出に浸る姿が映し出されている。両親を失った喪失感と、家族と過ごしたあたたかな日々への思いが交錯する場面を、繊細な演技で表現するルカ・サバト。静かな余韻を残す本編映像に、物語の続きへの期待が高まる。