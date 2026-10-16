DCスタジオの本格心理スリラー『クレイフェイス』の日本発ビジュアルが日本語表記のまま世界公式ビジュアルに

DCスタジオの本格心理スリラー『クレイフェイス』（2026年10月30日公開 配給：東和ピクチャーズ・東宝）の日本発ビジュアルが日本語表記のまま世界公式ビジュアルになることが明らかになった。さらに、4D・SCREENX・Dolby Cinemaでの上映が決定し、ラージフォーマット版のポスタービジュアルが公開となっている。

『クレイフェイス』は、DCスタジオが新たなジャンルへ踏み込む本格心理スリラー。本作は、怪物の恐怖だけではなく、美貌と名声を失った一人の男が、再起への執着から禁断の治療へ手を伸ばし、やがて自分自身まで失っていく過程を捉えていく。

主人公マット・ヘーゲンを演じるのは、英国・ウェールズ出身のトム・リス・ハリス。2012年に「スクリーン・インターナショナル」誌が選ぶ「明日のスター」に選ばれ、舞台やテレビで着実にキャリアを重ねてきた。近年はNetflix作品などでも存在感を示す、世界が注目する新世代の実力派だ。本作では、人気スターとしての輝きから、美貌を失った絶望、そして怪物へと変貌していく狂気までを繊細かつ大胆に体現。この作品は、彼の才能を世界へ知らしめる大きな転機となるだろう。また、悲劇の果てにヴィランへと変貌していく人間を描く点では、社会現象を巻き起こした『ジョーカー』（2019）を想起させ、濃密な人物ドラマにも期待が高まる。

脚本を手掛けるのは、『ドクター・スリープ』（2019）や、ドラマ『ザ・ホーンティング・オブ・ヒルハウス』（2018）『真夜中のミサ』（2021）などで知られる現代ホラーの名手、マイク・フラナガン。人間ドラマと恐怖を融合させた作品で世界中のホラーファンから高い評価を得ている彼が、DCスタジオでどのような新たな恐怖を描き出すかにも期待が膨らむ。監督は、『ウーマン・イン・ ブラック 亡霊の館』（2012）や『スピーク・ノー・イーブル 異常な家族』（2024）のジェームズ・ワトキンス。製作にはマット・リーヴス、ジェームズ・ガン、ピーター・サフランらが名を連ねる。

この度、日本で制作されたオリジナルビジュアルが、日本語表記をそのままに世界共通の公式ビジュアルのひとつとして正式採用となることが明らかになった。

事の始まりは9月26日、本作で＜クレイフェイス＞へと変貌を遂げる主人公マット・ヘーゲン役のトム・リス・ハリスが、自身のXに「とある日本のビジュアル」を投稿したこと。すると翌日、DCスタジオCEOであり本作のプロデューサーを務めるジェームズ・ガンも「クレイフェイスのポスターがめっちゃかっこいい」と自身のXほかソーシャルメディアで拡散。作品のキーパーソン2人による発信をきっかけに、世界中のファンの間で大きな話題となった。

熱狂を生み出したそのビジュアルは、【人気も、美貌も、すべて失った。】という悲哀に満ちたコピーとともに描かれたもの。スターとしての栄光を掴みかけた直後、一気に奈落へと転落していく彼の悲劇を象徴するかのように、顔面は大胆にも「逆さ」に配置されている。さらに、侵食する"泥"によって目・鼻・口がすべて塗りつぶされた顔の上には、一人の人間が＜クレイフェイス＞へと変容していく壮絶な歩みを表す、【絶望するスター 禁断の治療 怪物、誕生。】という言葉が溶け出しながら重なっている。日本で生まれたビジュアルが、言語の壁を越えて世界へ。多くのファンの心を掴んだ本クリエイティブが、「日本語表記のまま世界公式認定」という異例の展開を迎えたことも追い風となり、作品への期待はさらに高まりを見せている。

さらにこの度、通常上映に加え、4D（4DX・MX4D）・SCREENX・Dolby Cinemaのラージフォーマット3形式での上映が決定し、あわせて、4DXとSCREENXのポスタービジュアルも公開となった。4DX版は、五感で味わう体感型上映への期待を煽る、マットがロゴと混ざりあった不気味で臨場感あふれるデザイン。SCREENX版は、3面スクリーンの広がりを表すかのように、溶け出したマットの顔がビジュアル全体を覆う不穏な仕上がり。ぜひ極上の没入感を味わえる特別なラージフォーマットでも本作を楽しんでいただきたい。