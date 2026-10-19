DCスタジオの本格心理スリラー『クレイフェイス』のワールドプレミアが開催

DCスタジオの本格心理スリラー『クレイフェイス』（2026年10月30日公開 配給：東和ピクチャーズ・東宝）のワールドプレミアが、LA現地時間10月13日にハリウッド・レギオン・シアターにて開催された。

『クレイフェイス』は、DCスタジオが新たなジャンルへ踏み込む本格心理スリラー。本作は、怪物の恐怖だけではなく、美貌と名声を失った一人の男が、再起への執着から禁断の治療へ手を伸ばし、やがて自分自身まで失っていく過程を捉えていく。

主人公マット・ヘーゲンを演じるのは、英国・ウェールズ出身のトム・リス・ハリス。2012年に「スクリーン・インターナショナル」誌が選ぶ「明日のスター」に選ばれ、舞台やテレビで着実にキャリアを重ねてきた。近年はNetflix作品などでも存在感を示す、世界が注目する新世代の実力派だ。本作では、人気スターとしての輝きから、美貌を失った絶望、そして怪物へと変貌していく狂気までを繊細かつ大胆に体現。この作品は、彼の才能を世界へ知らしめる大きな転機となるだろう。また、悲劇の果てにヴィランへと変貌していく人間を描く点では、社会現象を巻き起こした『ジョーカー』（2019）を想起させ、濃密な人物ドラマにも期待が高まる。

脚本を手掛けるのは、『ドクター・スリープ』（2019）や、ドラマ『ザ・ホーンティング・オブ・ヒルハウス』（2018）『真夜中のミサ』（2021）などで知られる現代ホラーの名手、マイク・フラナガン。人間ドラマと恐怖を融合させた作品で世界中のホラーファンから高い評価を得ている彼が、DCスタジオでどのような新たな恐怖を描き出すかにも期待が膨らむ。監督は、『ウーマン・イン・ ブラック 亡霊の館』（2012）や『スピーク・ノー・イーブル 異常な家族』（2024）のジェームズ・ワトキンス。製作にはマット・リーヴス、ジェームズ・ガン、ピーター・サフランらが名を連ねる。

この度、本作のワールドプレミアが、LA現地時間10月13日にハリウッド・レギオン・シアターにて開催された。会場には、主人公マット・へーゲンを演じた主演のトム・リス・ハリスをはじめ、マットに禁断の治療を提供する博士・ケイトリン役のナオミ・アッキー、ゴッサム・シティの裏社会を束ねるマルコ・ザボ役のデヴィッド・デンシック、ジェームズ・ワトキンス監督、そしてDCスタジオ共同CEOであり本作のプロデューサーを務めるジェームズ・ガンとピーター・サフランら豪華キャスト・スタッフ陣が集結した。

作品のダークで重厚な世界観をイメージした「黒と赤」を基調とした会場には、キャスト陣を一目見ようと詰めかけた大勢のファンと世界各国のメディアが殺到。歓声が響き渡るレッドカーペットにて、各メディアの取材に応じた主演のハリス。俳優としてマットの役にどう自分を重ね合わせたかについて問われ、「どんな役を演じるときも、自分自身の人生の経験を、その役に持ち込もうとするものだと思います。今回は、自分の経験から参考にできることがたくさんあったので、それは良かったですね」と真摯に振り返った。

さらに、DCがホラー／スリラーという新たなジャンルへ踏み込んだことについて聞かれると、「僕は、スタジオが思い切った挑戦をしたり、リスクを取ったりすることを、とても歓迎しています。コミック原作の映画の中で、こうした本格的なジャンル映画を作ることには、本当にワクワクします。自分がファンの立場でも、楽しみにすると思います」と強い手応えと自信を覗かせた。

熱狂と興奮が冷めやらぬまま幕を閉じた本イベント。世界中の映画ファンが熱視線を送る中、公開を目前に控えた『クレイフェイス』への期待の高さを、改めて印象づけるプレミアムな一夜となった。

さらに、一足早く本作を鑑賞した映画批評家たちから、レビューが続々と到着しており、早くも「"ヴィラン"映画の新たなスタンダードを打ち立てた」と大きな話題を呼んでいる。中でも注目を集めているのが、栄光から狂気へと転落していく主人公マットを演じたハリスの鬼気迫る怪演だ。劇中での圧倒的な存在感に対して「主演のトム・リス・ハリスは、この10年における屈指の演技だ」と感嘆の声が上がる。また、本作が描き出すダークで緻密な世界観と緊張感あふれる演出についても「一秒たりともスクリーンから目が離せない。ゴッサムをこれほど危険で興奮する場所に感じたのは初めてだ」と、観客を恐怖と興奮に巻き込むスリラーとしての完成度を高く評価。加えて、映画体験としてのクオリティについても「没入感のある世界観、素晴らしい音楽、そして、とてつもなく最高な映像」と評されており、キャストの演技から映像、音楽まで幅広い要素に称賛の声が寄せられている。