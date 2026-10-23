映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks（フィルマークス）」のリバイバル上映プロジェクトにて、Filmarksのホラー連続上映企画「Filmarksホラー」が始動。第1弾として上映される、ジェームズ・ワン監督によるソリッド・シチュエーション・スリラー『ソウ 4Kレストア ディレクターズ・カット版』（2026年10月30日より2週間限定 提供：ザジフィルムズ、是空／TCE 配給：是空／TCE、Filmarks）の入場者プレゼントが決定した。

『ソウ 4Kレストア ディレクターズ・カット版』の入場者プレゼントが決定

『ソウ』は、2004年、限定空間ミステリーと極限の恐怖を組み合わせたソリッド・シチュエーション・スリラーとして世界を震撼させ大ヒットとなったシリーズ第一作。天才猟奇殺人鬼《ジグソウ》が仕掛ける、命の重さを問う残酷な究極の選択。その狂気はナンバリングシリーズ6作とスピンオフを生み出し、血塗られた壮大な系譜となった。愛憎と惨劇の連鎖、語り継がれる伝説のトラップの数々。約20年にわたり増殖し、観る者の倫理観を揺さぶり続ける。伏線とその回収、大どんでん返しが待ち受けるデス・ゲームのオリジンがこの度、4Kレストア版として帰ってきた。なお、この4Kレストア版は、劇場初公開の＜ディレクターズ・カット版＞で上映される。

この度、入場者プレゼントが決定した。先着・限定数でプレゼントされるのは、公開10周年時に製作された特別なビジュアルを使用したA5ミニポスター。『ソウ』のアイコンのひとつである「ヘッドギア・トラップ（逆トラバサミ）」を装着したアマンダ（ショウニー・スミス）の表情が印象的な一枚だ。来場者1名につき1枚のプレゼントで、配布期間内でもなくなり次第終了。非売品につき、転売は禁止となっている。