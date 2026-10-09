映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks（フィルマークス）」のリバイバル上映プロジェクトにて、Filmarksのホラー連続上映企画「Filmarksホラー」が始動。第1弾として上映される、ジェームズ・ワン監督によるソリッド・シチュエーション・スリラー『ソウ 4Kレストア ディレクターズ・カット版』（2026年10月30日より2週間限定 提供：ザジフィルムズ、是空／TCE 配給：是空／TCE、Filmarks）にアダム・フォークナー役で出演しているリー・ワネルからコメント映像が到着した。

『ソウ 4Kレストア ディレクターズ・カット版』出演のリー・ワネルからコメント映像が到着

『ソウ』は、2004年、限定空間ミステリーと極限の恐怖を組み合わせたソリッド・シチュエーション・スリラーとして世界を震撼させ大ヒットとなったシリーズ第一作。天才猟奇殺人鬼《ジグソウ》が仕掛ける、命の重さを問う残酷な究極の選択。その狂気はナンバリングシリーズ6作とスピンオフを生み出し、血塗られた壮大な系譜となった。愛憎と惨劇の連鎖、語り継がれる伝説のトラップの数々。約20年にわたり増殖し、観る者の倫理観を揺さぶり続ける。伏線とその回収、大どんでん返しが待ち受けるデス・ゲームのオリジンがこの度、4Kレストア版として帰ってきた。なお、この4Kレストア版は、劇場初公開の＜ディレクターズ・カット版＞で上映される。

この度、本作の原案・脚本を担当、そしてアダム・フォークナー役を演じたリー・ワネルから、日本のファンに向けたコメント映像が到着した。日本での思い出を交えた温かいメッセージを、ぜひご覧いただきたい。

また、Filmarksのホラー連続上映企画「Filmarksホラー」では、2名以上で来場すると1名あたり400円割引でお得に鑑賞できる「道連れ割（みちづれわり）」が実施される。ひとりで観るには少し怖いホラー映画を、友人や恋人、家族など、誰かを"道連れ"にして映画館で鑑賞するための特別割引だ。通常料金は1,700円だが、「道連れ割（みちづれわり）」を利用すると、1名あたり1,300円で鑑賞できる。