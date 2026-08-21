ジェームズ・ワン監督『ソウ 4Kレストア ディレクターズ・カット版』の2週間限定上映が決定

映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks（フィルマークス）」のリバイバル上映プロジェクトにて、Filmarksのホラー連続上映企画「Filmarksホラー」が始動。第1弾として、ジェームズ・ワン監督によるソリッド・シチュエーション・スリラー『ソウ』の4Kレストア版（提供：ザジフィルムズ、是空／TCE 配給：是空／TCE、Filmarks）が2026年10月30日より2週間限定で上映されることが決定した。この発表にあわせ、ポスタービジュアルが公開となっている。
『ソウ』は、2004年、限定空間ミステリーと極限の恐怖を組み合わせたソリッド・シチュエーション・スリラーとして世界を震撼させ大ヒットとなったシリーズ第一作。天才猟奇殺人鬼《ジグソウ》が仕掛ける、命の重さを問う残酷な究極の選択。その狂気はナンバリングシリーズ6作とスピンオフを生み出し、血塗られた壮大な系譜となった。愛憎と惨劇の連鎖、語り継がれる伝説のトラップの数々。約20年にわたり増殖し、観る者の倫理観を揺さぶり続ける。伏線とその回収、大どんでん返しが待ち受けるデス・ゲームのオリジンがこの度、4Kレストア版として帰ってきた。なお、この4Kレストア版は、劇場初公開の＜ディレクターズ・カット版＞で上映される。
この度、ポスタービジュアルが公開となった。今後、上映を盛り上げるキャンペーンや、オリジナルの来場者特典の配布も実施もアナウンスされる予定。公開劇場は現時点で全国59館、料金は1,700円均一で、各種サービスデーや他の割引サービスは利用できない。また、劇場により、上映日・上映期間が異なるので、追加情報含めて、公式Xをチェックいただきたい。
老朽化した広い浴室の中で目覚めたゴードン（ケイリー・エルウェス）とアダム（リー・ワネル）。彼らはそれぞれ部屋の対角線で、足首を鎖につながれていた。彼らの間には自殺死体が横たわり、他にテープ・レコーダーと"再生せよ"と書かれたカセットテープ、一発の銃弾、2本のタバコ、着信専用の携帯電話、そして2本のノコギリが置かれている。テープの音声が告げる。「6時までに相手を殺すか、二人とも死ぬか」。一方、浴室の外では刑事が異様な連続殺人犯を追う。犯人の目的は何なのか!? 2つの状況＜シチュエーション＞が交わる、そのときーー！
■出演者（役名：俳優名）
ローレンス・ゴードン：ケイリー・エルウェス
デイビッド・タップ：ダニー・グローヴァー
アリソン・ゴードン：モニカ・ポッター
アダム・フォークナー：リー・ワネル
■スタッフ
監督：ジェームズ・ワン
脚本：リー・ワネル
原案：ジェームズ・ワン ＆ リー・ワネル
製作：グレッグ・ホフマン、オーレン・クールズ、マーク・バーグ
撮影：デヴィッド・A・アームストロング
音楽：チャーリー・クロウザー
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