映画・ドラマ・アニメのレビューサービス「Filmarks（フィルマークス）」のリバイバル上映プロジェクトにて、Filmarksのホラー連続上映企画「Filmarksホラー」が始動。第1弾として、ジェームズ・ワン監督によるソリッド・シチュエーション・スリラー『ソウ』の4Kレストア版（提供：ザジフィルムズ、是空／TCE 配給：是空／TCE、Filmarks）が2026年10月30日より2週間限定で上映されることが決定した。この発表にあわせ、ポスタービジュアルが公開となっている。

ジェームズ・ワン監督『ソウ 4Kレストア ディレクターズ・カット版』の2週間限定上映が決定

『ソウ』は、2004年、限定空間ミステリーと極限の恐怖を組み合わせたソリッド・シチュエーション・スリラーとして世界を震撼させ大ヒットとなったシリーズ第一作。天才猟奇殺人鬼《ジグソウ》が仕掛ける、命の重さを問う残酷な究極の選択。その狂気はナンバリングシリーズ6作とスピンオフを生み出し、血塗られた壮大な系譜となった。愛憎と惨劇の連鎖、語り継がれる伝説のトラップの数々。約20年にわたり増殖し、観る者の倫理観を揺さぶり続ける。伏線とその回収、大どんでん返しが待ち受けるデス・ゲームのオリジンがこの度、4Kレストア版として帰ってきた。なお、この4Kレストア版は、劇場初公開の＜ディレクターズ・カット版＞で上映される。

この度、ポスタービジュアルが公開となった。今後、上映を盛り上げるキャンペーンや、オリジナルの来場者特典の配布も実施もアナウンスされる予定。公開劇場は現時点で全国59館、料金は1,700円均一で、各種サービスデーや他の割引サービスは利用できない。また、劇場により、上映日・上映期間が異なるので、追加情報含めて、公式Xをチェックいただきたい。