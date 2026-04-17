ジェイソン・ステイサム主演、デヴィッド・エアー監督のアクション映画『ワーキングマン』のブルーレイとDVDが2026年8月5日に発売される。価格はブルーレイが5,940円、DVDが4,620円。

『ワーキングマン』は、『ビーキーパー』（2024）に続く、ジェイソン・ステイサムとデヴィッド・エアーのタッグ作。製作と共同脚本にはシルヴェスター・スタローンが参加。アクション映画史に刻まれる夢のようなコラボレーションが実現した。人身売買を生業にする凶悪なロシアンマフィアたちを相手に建設現場で使い慣れた工事用具や特殊部隊時代の銃火器を手に、ジェイソン・ステイサムが一人で立ち向かう。

本編のほか、映像特典としてオリジナル予告編などを収録。また、初回生産限定でアウターケースの仕様特典も。