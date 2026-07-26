ジェイソン・ステイサム主演最新作『ビーキーパー2』が2027年1月15日に日米同時公開となることが決定した。ジェイソン・ステイサムの誕生日である本日7月26日に、カムバック予告が公開となった。

前作では、組織的詐欺集団に全財産をだまし取られた恩人の復讐のため、そして世界の秩序を守るため、 怒りの炎を燃やす"ビーキーパー（養蜂家）"を演じたステイサム。全世界を熱狂させた圧倒的アクションは、日本でもお正月から大ヒットを記録した。

この度、ジェイソン・ステイサムの誕生日である7月26日に、カムバック予告が公開となった。映像では、「＜養蜂家＞再起動。」の文字が踊り、ナレーションとともに、ビーキーパーとしてたった一人で数多の敵に立ち向かい、激しい肉弾戦から銃撃戦、爆破に至るまで、息もつかせぬ死闘を繰り広げるステイサムの姿が映し出されている。前作を超え、ステイサムをさらにキレさせる新たな敵の正体とは―。さらなる 戦いを予感させる本作に期待が高まる。

本作で監督を務めるのは『V/H/S ネクストレベル』（2013）『Mr.ノーバディ2』（2025）を手掛け、バイオレンスアクション表現に定評がある ティモ・ジャヤント。脚本は前作に引き続きカート・ウィマーが担当し、ステイサムの強さを存分に見せつける過激なアクション映画に仕立て上げる。