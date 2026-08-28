ジェラルド・バトラー主演『グリーンランド ―地球最後の希望―』の特報とティザービジュアルが公開

ジェラルド・バトラー主演作"Greenland 2: Migration（原題）"が『グリーンランド ―地球最後の希望―』の邦題で2027年1月1日に日本公開されることが決定した。本作は『グリーンランド ―地球最後の2日間―』（2020）の続編となる。発表にあわせて、特報とティザービジュアル3種（トリプルティザービジュアル）が公開となっている。

『グリーンランド ―地球最後の希望―』は、『グリーンランド ―地球最後の2日間―』の続編となるSFパニック。主演は『オペラ座の怪人』（2004）『300 〈スリーハンドレッド〉』（2006）など、アクション作品を中心に活躍する俳優ジェラルド・バトラー。前作に続き、家族を守るため、どんな困難にも立ち向かう強靭な父親ジョン・ギャリティを熱演する。妻アリソン役も前作に続き『デッドプール』シリーズ（2016〜）のモリーナ・バッカリン、息子ネイサン役には『ジョジョ・ラビット』（2019）のローマン・グリフィン・デイヴィスがキャスティングされている。監督は前作『グリーンランド』と『エンド・オブ・ステイツ』（2019）でもバトラーとタッグを組んだリック・ローマン・ウォーが続投。『アベンジャーズ／エイジ・オブ・ウルトロン』（2015）、ドラマ『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』（2022〜）などを手掛けた映像チームがVFXで圧倒的なディザスターシーンの数々を解き放つ。

この度公開となったのは、人類に迫る新たな脅威を映し出した特報映像とトリプルティザービジュアル。

特報映像は、「世界の終わりは、はじまりに過ぎなかった」という一言から幕を開ける。かつて巨大隕石の衝突により壊滅した地球。生き残った人類を巨大な嵐が襲い、激しい衝撃と共に、ロープの吊り橋から人々が奈落の底へと落ちていく。さらには、かつて地球を滅ぼした隕石が再び空から無数に降り注ぐなど、人類に立ちはだかる未知の脅威の数々が捉えられている。そんな絶望的な状況の中でも、懸命に家族を守り抜こうとする父親の姿に胸が熱くなる。果たして、家族は無事に＜約束の地＞へたどり着くことができるのかーー!?

あわせて公開されたトリプルティザービジュアルは、巨大隕石が地球に衝突する瞬間を捉えた迫力ある1枚と、各地に降り注ぐ隕石から家族を守り抜く覚悟を決めたジェラルド・バトラーの姿を映した1枚、さらに、過酷な運命を乗り越えようと家族を信じ、共に立ち向かうモリーナ・バッカリンの決意を映し出した1枚の3種。あらゆる脅威を前にしても、決して諦めないその姿から目が離せない。