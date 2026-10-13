ウォルト・ディズニー・ジャパンは、大富豪の一族に嫁いだ花嫁が、結婚初夜の伝統ゲームで命を狙われるサバイバル・ホラー『レディ・オア・ノット』の続編『レディ・オア・ノット 2』のブルーレイ＋DVD セットを2026年12月23日に発売する。価格は5,390円。また、本日よりデジタル配信（購入/レンタル）を開始した。これを記念して、本編から8分超えの無料プレビューを公開している。

サバイバル・ホラー『レディ・オア・ノット 2』のブルーレイ＋DVD セットが12月23日に発売

『レディ・オア・ノット』は、大富豪の一族に嫁いだ花嫁が、結婚初夜の伝統ゲームで命を狙われるサバイバル・ホラー。『レディ・オア・ノット 2』はその続編で、「最強の花嫁」グレース役として新世代スクリーム・クィーン、サマラ・ウィーヴィングが帰還。妹フェイス役で『アビゲイル』（2024）のキャスリン・ニュートンがキャスティングされている。さらに、サラ・ミシェル・ゲラー、イライジャ・ウッド、映画監督のデヴィッド・クローネンバーグらが脇を固める。監督は前作に続き、レディオサイレンス（マット・ベティネッリ＝オルピン＋タイラー・ジレット）が務める。

ゲームのゴールはただひとつ「夜明けまでにグレースを見つけ、殺せ」――。ゲームに参加するのは、狂気と欲に取り憑かれたハンターたち。そしてグレースにとって唯一の味方は、⻑年絶縁状態だった妹だけだ。しかし二人は手錠で繋がれ、逃げる自由すらままならない。極限状態のなか、彼女たちは生き残りをかけ、家族の絆さえも試されることになる。

この度発売となるブルーレイとデジタル配信（購入）には、血みどろの演出や撮影の秘密に迫る「ゲームは続く：メイキング」、命懸けの殺戮ゲームのルールを紐解く「ゲームのルール」、キャストたちの素顔に触れる「NGシーン集」、さらに、監督の2人はもちろん、キャストらが参加する2パターンの「音声解説」など、ファン必見のボーナス・コンテンツを収録している。

また、デジタル配信開始（購入/レンタル）を記念し、本編から8分超えの無料プレビューが公開となっている。この映像は、命懸けのゲームを生き延びた主人公グレースと妹フェイスが再び捕らえられるシーンから始まる。2人を囲んでいたのは悪魔を崇拝し、世界を裏から支配する"ル・ベイル財団"の幹部である5つのファミリー。財団の専任弁護士が説明するのは、最高権力を握る"主席"の座を懸けた新たなゲームのルールだった。主席の座を手にする条件は、夜明けまでにグレースを殺すこと。ようやく悪夢から抜け出したはずが、今度は妹まで巻き込まれることに……。世界の覇権を狙う一族たちを相手に、姉妹の生き残りを懸けた恐ろしいゲームが幕を開ける。