サスペンス・スリラー『ハウスメイド』のキャラクターポスターと監督コメントが公開

シドニー・スウィーニー×アマンダ・セイフライド共演、ポール・フェイグ監督の『ハウスメイド』（2026年11月27日公開 配給：ツイン）のキャラクターポスターと監督コメントが公開となった。

『ハウスメイド』は、家政婦（ハウスメイド）として雇われた訳あり女性が目の当たりにする、奇妙な豪邸で暮らすウィンチェスター家の秘密を描いたサスペンス・スリラー。

原作は、フリーダ・マクファデンの小説「ハウスメイド」で、同作はAmazonで146週間、ニューヨーク・タイムズでは157週間連続でランクインし、北米で累計200万部、全世界で累計900万部を突破したベストセラー。実写映画化した本作は、ロッテントマトで観客92％が支持し、北米で約1億2,600万ドル（約205億円）、全世界で約4億ドル（約650億円）を記録している。

家政婦として雇われる訳あり主人公のミリーを演じるのは、シドニー・スウィーニー。豪邸に住む美しい妻ニーナを演じるのはアマンダ・セイフライド。監督は、『ゴーストバスターズ』（2016）『シンプル・フェイバー』（2018）などで知られるポール・フェイグが務める。

この度、物語の鍵を握る主要な登場人物5人のキャラクターポスターが公開となった。本作の舞台となる豪邸内の印象的な壁紙の前で、訳ありな表情とそれぞれの肩書きが刻まれている。

シドニー・スウィーニーが演じるミリーには、【若い家政婦】という文字があしらわれ、固い決意を秘めた表情を浮かべながら、豪邸の恐るべき秘密に抗うような強さも感じさせる。また、アマンダ・セイフライドが演じるニーナには、【美しい妻】というワードと共に、どこか秘密を抱える横顔が写し出されており、物語を大きく揺るがしそうなミステリアスなオーラを放っている。さらに、ミリーを何かと助けるニーナの夫アンドリューには【優しい夫】、ミリーに辛く当たるニーナの娘・セシリアには【生意気な娘】、ミリーをじっと見つめるウィンチェスター家の庭師エンツォには【寡黙な庭師】という形で、分かり易いキャラ設定が添えられている。結果、登場人物が1人も笑顔を浮かべていないという不穏な仕上がりで、本作に漂う秘密と緊張感が伝わるポスターとなっている。

メガホンを取ったポール・フェイグ監督は、「この物語の醍醐味は、展開が次第に過激になっていくところにある。登場人物のうち誰を信じ、誰を信じないのか、考えさせられる作品が大好きなんだ。そういった作品は、人や状況、それから自分が望んでいると思っているものに対して、ぼくたちが下している判断を浮き彫りにする。ときには、物事の裏に隠された真実が見えた瞬間、価値観までもが根底からひっくり返ることもある」と語り、本作の人間関係や物語の醍醐味を紐解きながら、キャラクターポスターにも通じる、意味ありげなコメントを寄せている