サスペンス・スリラー『ハウスメイド』のキャラクターポスターと監督コメントが公開

シドニー・スウィーニー×アマンダ・セイフライド共演、ポール・フェイグ監督の『ハウスメイド』（2026年11月27日公開 配給：ツイン）のキャラクターポスターと監督コメントが公開となった。
『ハウスメイド』は、家政婦（ハウスメイド）として雇われた訳あり女性が目の当たりにする、奇妙な豪邸で暮らすウィンチェスター家の秘密を描いたサスペンス・スリラー。
原作は、フリーダ・マクファデンの小説「ハウスメイド」で、同作はAmazonで146週間、ニューヨーク・タイムズでは157週間連続でランクインし、北米で累計200万部、全世界で累計900万部を突破したベストセラー。実写映画化した本作は、ロッテントマトで観客92％が支持し、北米で約1億2,600万ドル（約205億円）、全世界で約4億ドル（約650億円）を記録している。
家政婦として雇われる訳あり主人公のミリーを演じるのは、シドニー・スウィーニー。豪邸に住む美しい妻ニーナを演じるのはアマンダ・セイフライド。監督は、『ゴーストバスターズ』（2016）『シンプル・フェイバー』（2018）などで知られるポール・フェイグが務める。
この度、物語の鍵を握る主要な登場人物5人のキャラクターポスターが公開となった。本作の舞台となる豪邸内の印象的な壁紙の前で、訳ありな表情とそれぞれの肩書きが刻まれている。
シドニー・スウィーニーが演じるミリーには、【若い家政婦】という文字があしらわれ、固い決意を秘めた表情を浮かべながら、豪邸の恐るべき秘密に抗うような強さも感じさせる。また、アマンダ・セイフライドが演じるニーナには、【美しい妻】というワードと共に、どこか秘密を抱える横顔が写し出されており、物語を大きく揺るがしそうなミステリアスなオーラを放っている。さらに、ミリーを何かと助けるニーナの夫アンドリューには【優しい夫】、ミリーに辛く当たるニーナの娘・セシリアには【生意気な娘】、ミリーをじっと見つめるウィンチェスター家の庭師エンツォには【寡黙な庭師】という形で、分かり易いキャラ設定が添えられている。結果、登場人物が1人も笑顔を浮かべていないという不穏な仕上がりで、本作に漂う秘密と緊張感が伝わるポスターとなっている。
メガホンを取ったポール・フェイグ監督は、「この物語の醍醐味は、展開が次第に過激になっていくところにある。登場人物のうち誰を信じ、誰を信じないのか、考えさせられる作品が大好きなんだ。そういった作品は、人や状況、それから自分が望んでいると思っているものに対して、ぼくたちが下している判断を浮き彫りにする。ときには、物事の裏に隠された真実が見えた瞬間、価値観までもが根底からひっくり返ることもある」と語り、本作の人間関係や物語の醍醐味を紐解きながら、キャラクターポスターにも通じる、意味ありげなコメントを寄せている
■ストーリー
ミリー（シドニー・スウィーニー）は、裕福なウィンチェスター家の住み込み家政婦として雇われる。それは理想の仕事のはずだった。しかし、外鍵の屋根裏部屋、大量の抗精神病薬、豪邸のドールハウスなど、邸内にはどこか不穏な空気が漂っている。さらに、美しい妻ニーナ（アマンダ・セイフライド）は理不尽な要求を突きつけ、生意気な娘のセシリア（インディアナ・エル）や寡黙な庭師のエンツォ（ミケーレ・モローネ）が冷たい視線を向けてくる中、唯一の心のよりどころは優しい夫アンドリュー（ブランドン・スクレナー）だけだった。やがて、ミリーが感じる違和感は想像を絶する秘密に繋がっていく……。
■出演者（役名：俳優名）
ミリー：シドニー・スウィーニー
ニーナ：アマンダ・セイフライド
アンドリュー：ブランドン・スクレナー
セシリア：インディアナ・エル
■スタッフ
監督：ポール・フェイグ
原作：フリーダ・マクファデン 『ハウスメイド』（ハヤカワ・ミステリ文庫）
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