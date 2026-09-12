サスペンス・スリラー『ハウスメイド』の新場面写真8点とシドニー・スウィーニーのコメントが公開

シドニー・スウィーニー×アマンダ・セイフライド共演、ポール・フェイグ監督の『ハウスメイド』（2026年11月27日公開 配給：ツイン）の新場面写真8点がシドニー・スウィーニーの誕生日を記念して公開となっている。また、シドニー・スウィーニーからのコメントも到着している。

『ハウスメイド』は、家政婦（ハウスメイド）として雇われた訳あり女性が目の当たりにする、奇妙な豪邸で暮らすウィンチェスター家の秘密を描いたサスペンス・スリラー。

原作は、フリーダ・マクファデンの小説「ハウスメイド」で、同作はAmazonで146週間、ニューヨーク・タイムズでは157週間連続でランクインし、北米で累計200万部、全世界で累計900万部を突破したベストセラー。実写映画化した本作は、ロッテントマトで観客92％が支持し、北米で約1億2,600万ドル（約205億円）、全世界で約4億ドル（約650億円）を記録している。

家政婦として雇われる訳あり主人公のミリーを演じるのは、シドニー・スウィーニー。豪邸に住む美しい妻ニーナを演じるのはアマンダ・セイフライド。監督は、『ゴーストバスターズ』（2016）『シンプル・フェイバー』（2018）などで知られるポール・フェイグが務める。

本作では主演のみならず、制作総指揮も兼任したシドニー・スウィーニーが、9月12日に29歳の誕生日を迎えた。この度、その誕生日を記念して、本人コメントと共に、新場面写真8点が公開となった。

場面写真では、息をのむサスペンス要素を裏付ける不穏なカットの数々が収められている。特に目を引くのは、アカデミー賞ノミネート歴のあるアマンダ・セイフライドが演じる妻ニーナの異質さだ。タンクトップ姿の家政婦ミリーが、洗面台を掃除していると、背後から険しい形相で睨みつけるニーナの姿が鏡越しに映し出されており、新米のミリーを待ち受ける壮絶な展開が予見される。

そのほか、白い手袋をはめたミリーが、謎の薬物らしきものを見つけて凝視するカットや、車内でニーナが泣き叫ぶ強烈過ぎる顔や、ニーナの娘セシリアがじっと見つめる様子もチェックできる。そして、女性陣を支えるニーナの夫アンドリューの優しげな立ち振る舞いや、窓から豪邸を覗いている庭師エンツォの怪しげな姿も捉えている。

さらに、豪邸の中心にある螺旋階段やドアの下から覗く人物など、不審で、奇妙で、不気味な場面写真の数々から、"この家はどうかしている"という違和感が一目で伝わってくる。

また、シドニー・スウィーニーから、本作について言及したコメントも届いた。シドニーは、「原作を読んだ時から、ミリーにすごく惹かれていたの。彼女は剥き出しの感情を抱えた弱いところのある人物だけど、誰も想像できないような過酷な経験をする。どんな困難が襲ってきても、決して諦めずに乗り越えていくの」と話し、元々原作のファンだったことを明かしながら、自身が演じたミリーの魅力について語ってくれた。

ちなみに、昨年の28歳の誕生日では、宇宙をテーマにしたパーティーを催しており、かつてブリトニー・スピアーズが着用したことでも知られる高級ブランド"The Blonds"のミニドレス姿で登場して、SNSを中心に世界中で大きな注目を浴びた。そのパーティーには、Amazonを創業したジェフ・ベゾスといった大物実業家から、『恋するプリテンダー』（2023）で共演したグレン・パウエルなどのハリウッドスターや、『スター・ウォーズ』のチューバッカに扮したゲストも駆けつけるという、セレブ過ぎる一夜を過ごした。

映画界のみならず、セレブとしても存在感を放つシドニー・スウィーニー。29歳を迎えた彼女が、本作で見せた新境地にも期待していただきたい。