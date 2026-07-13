シドニー・スウィーニー×アマンダ・セイフライド共演、ポール・フェイグ監督による映画"THE HOUSEMAID（原題）"が邦題『ハウスメイド』（配給：ツイン）として2026年11月27日より全国ロードショーとなることが決定した。これにあわせて、場面写真1点が公開となっている。
『ハウスメイド』は、家政婦（ハウスメイド）として雇われた訳あり女性が目の当たりにする、奇妙な豪邸で暮らすウィンチェスター家の秘密を描いたサスペンス・スリラー。
原作は、フリーダ・マクファデンの小説「ハウスメイド」で、同作はAmazonで146週間、ニューヨーク・タイムズでは157週間連続でランクインし、北米で累計200万部、全世界で累計300万部を突破したベストセラー。実写映画化した本作は、ロッテントマトで観客92％が支持し、北米で約1億2,600万ドル（約205億円）、全世界で約4億ドル（約650億円）を記録している。
家政婦として雇われる訳あり主人公のミリーを演じるのは、シドニー・スウィーニー。豪邸に住む美しい妻ニーナを演じるのはアマンダ・セイフライド。監督は、『ゴーストバスターズ』（2016）『シンプル・フェイバー』（2018）などで知られるポール・フェイグが務める。
この度、場面写真1点が公開となった。カジュアルな格好で不安気な表情の家政婦 ミリーと、エレガントな服装で笑みを浮かべる妻ニーナの姿を捉えた、ドアを挟んだ対照的なツーショット。この豪邸を舞台に、どんな展開が待ち受けるのか？
■ストーリー
仕事を探していた訳ありのミリーは、裕福なウィンチェスター家の豪邸で住み込みのハウスメイドとして雇われる。しかし、妻ニーナは不可解な言動を繰り返し、娘のシーシー（インディアナ・エル）もどこか怯えているなど屋敷には異常な空気が漂っていた。
■出演者（役名：俳優名）
ミリー：シドニー・スウィーニー
ニーナ：アマンダ・セイフライド
アンドリュー：ブランドン・スクレナー
シーシー：インディアナ・エル
■スタッフ
監督：ポール・フェイグ
原作：フリーダ・マクファデン 「ハウスメイド」（ハヤカワ・ミステリ文庫）
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