シドニー・スウィーニー×アマンダ・セイフライド共演、ポール・フェイグ監督による映画"THE HOUSEMAID（原題）"が邦題『ハウスメイド』（配給：ツイン）として2026年11月27日より全国ロードショーとなることが決定した。これにあわせて、場面写真1点が公開となっている。

『ハウスメイド』は、家政婦（ハウスメイド）として雇われた訳あり女性が目の当たりにする、奇妙な豪邸で暮らすウィンチェスター家の秘密を描いたサスペンス・スリラー。

原作は、フリーダ・マクファデンの小説「ハウスメイド」で、同作はAmazonで146週間、ニューヨーク・タイムズでは157週間連続でランクインし、北米で累計200万部、全世界で累計300万部を突破したベストセラー。実写映画化した本作は、ロッテントマトで観客92％が支持し、北米で約1億2,600万ドル（約205億円）、全世界で約4億ドル（約650億円）を記録している。

家政婦として雇われる訳あり主人公のミリーを演じるのは、シドニー・スウィーニー。豪邸に住む美しい妻ニーナを演じるのはアマンダ・セイフライド。監督は、『ゴーストバスターズ』（2016）『シンプル・フェイバー』（2018）などで知られるポール・フェイグが務める。

この度、場面写真1点が公開となった。カジュアルな格好で不安気な表情の家政婦 ミリーと、エレガントな服装で笑みを浮かべる妻ニーナの姿を捉えた、ドアを挟んだ対照的なツーショット。この豪邸を舞台に、どんな展開が待ち受けるのか？