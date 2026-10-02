J.J.エイブラムス製作『オークストリートの異変』のプレミア配信が開始

ワーナー ブラザース ジャパンは、J.J.エイブラムス製作『オークストリートの異変』のプレミア配信を開始した。プレミア配信開始を記念して、声優・浪川大輔がナレーションを担当した、恐⻯が次々と迫り来る迫力満点のオリジナル・トレーラーも公開している。
『オークストリートの異変』は、J.J.エイブラムスが製作プロデューサーを務め、『アンダー・ザ・シルバーレイク』（2018）のデヴィッド・ロバート・ミッチェルが監督を務めるアトラクション型サバイバルムービー。主演はアン・ハサウェイで、共演はユアン・マクレガー。
SNSでも公開直後から「久しぶりにハラハラドキドキな映画を観た」「ここ数十年で最高の恐⻯映画」「完全に予想外の結末」 など、その面白さにポジティブな口コミが噴出。先の読めない緊張感あふれる展開や、リアルな恐⻯といったあらゆる要素をコンパクトな100分で十分楽しめると話題になった。
声優・浪川大輔がナレーションを担当したトレーラーでは、冒頭から次から次へと恐⻯たちが襲い掛かるシーンの連続に、浪川のナレーションも恐⻯の迫力に負けじと「えぇっ ウソでしょ!?まいったなコレ!」とテンションMAX。そして最後には思わず「続きが気になるんですけど……!」とこぼす迫力満点の仕上がりだ。
配信プラットフォームは、Apple TV、カンテレドーガ、 Google Play、J:COM STREAM、TELASA、ビデオマーケット、Hulu、Prime Video、music.jp、milplus、U-NEXTとなっている。
■ストーリー
平和な町オークストリートで、平凡な暮らしを送るプラット家。しかしある日を境に、町では不思議な現象が発生。ついには水道や電気が止まり町は断絶状態に。さらに、絶滅したはずの恐竜が町中に出現し住民を襲いはじめる。果たして家族は、襲い掛かる様々な恐竜から逃げ延び、異変から脱出することが出来るのか？
■出演者（役名：俳優名／日本語吹き替え）
デニース・プラット：アン・ハサウェイ（坂本真綾）
グレッグ・プラット：ユアン・マクレガー（森川智之）
オードリー・プラット：メイジー・ステラ（早見沙織）
ブライアン:・プラット：クリスチャン・コンヴェリー（木村皐誠）
■スタッフ
監督：デヴィッド・ロバート・ミッチェル
製作：J・J・エイブラムス
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