J.J.エイブラムス製作『オークストリートの異変』のプレミア配信が開始

ワーナー ブラザース ジャパンは、J.J.エイブラムス製作『オークストリートの異変』のプレミア配信を開始した。プレミア配信開始を記念して、声優・浪川大輔がナレーションを担当した、恐⻯が次々と迫り来る迫力満点のオリジナル・トレーラーも公開している。

『オークストリートの異変』は、J.J.エイブラムスが製作プロデューサーを務め、『アンダー・ザ・シルバーレイク』（2018）のデヴィッド・ロバート・ミッチェルが監督を務めるアトラクション型サバイバルムービー。主演はアン・ハサウェイで、共演はユアン・マクレガー。

SNSでも公開直後から「久しぶりにハラハラドキドキな映画を観た」「ここ数十年で最高の恐⻯映画」「完全に予想外の結末」 など、その面白さにポジティブな口コミが噴出。先の読めない緊張感あふれる展開や、リアルな恐⻯といったあらゆる要素をコンパクトな100分で十分楽しめると話題になった。

声優・浪川大輔がナレーションを担当したトレーラーでは、冒頭から次から次へと恐⻯たちが襲い掛かるシーンの連続に、浪川のナレーションも恐⻯の迫力に負けじと「えぇっ ウソでしょ!?まいったなコレ!」とテンションMAX。そして最後には思わず「続きが気になるんですけど……!」とこぼす迫力満点の仕上がりだ。

配信プラットフォームは、Apple TV、カンテレドーガ、 Google Play、J:COM STREAM、TELASA、ビデオマーケット、Hulu、Prime Video、music.jp、milplus、U-NEXTとなっている。